USAs president Donald Trump kan dermed slippe å måtte betale boten på 464 millioner dollar, tilsvarende nesten 5 milliarder kroner – pluss renter.

Trump ble i fjor dømt for å ha blåst opp verdiene på eiendelene sine for å få bedre lånebetingelser hos banker og forsikringsselskaper.

Dommeren har nå kommet til at boten er for høy, men opprettholder dommen for øvrig mot ham.

– Selv om det utvilsomt skjedde skade, var det ingen katastrofal hendelse som kan rettferdiggjøre en erstatning på nesten en halv milliard dollar til staten, skriver Peter Moulton, en av dommerne.

Nå ender trolig saken i delstaten New Yorks høyesterett, skriver New York Times. Statsadvokat Letita James kontor har allerede varslet at saken ankes.

Trump feiret seieren ved å legge ut et langt innlegg i sosiale medier.

– Fullstendig seier mot den falske statsadvokaten i New York, skriver Trump, før han langer ut mot både rettsvesenet, dommere og mange andre involverte i saken.

Selv mener Trump at han verken har forsøkt å føre banker eller noen andre bak lyset. I stedet argumenterer han for at hele saken var politisk motivert og et forsøk på å hindre ham fra å stille som Republikanernes presidentkandidat til valget høsten 2024.

Rettssaken ble innledet i 2022, og dommen med boten kom i februar 2024. I november 2024 ble han igjen valgt til president.