Jeffrey Epsteins tidligere kjæreste Ghislaine Maxwell soner en dom på 20 år etter at hun i 2021 ble funnet skyldig i menneskehandel ved å skaffe mindreårige jenter til Epstein.

I et ferskt intervju gjort tilgjengelig av justisdepartementet i USA nekter hun gjentatte ganger for å ha vært vitne til noen seksuelt upassende interaksjoner med Donald Trump.

Det kommer frem i dokumenter som ble offentliggjort fredag.

Trump-administrasjonen publiserte hundrevis av sider med transkripsjoner og lydopptak fra intervjuer som visejustisminister Todd Blanche gjennomførte med Maxwell i juli.

Administrasjonen har kjempet for å fremstå som åpen etter sterk kritikk for en tidligere nektelse av å offentliggjøre dokumenter fra menneskehandel-saken.

Dokumentene går langt i å distansere den republikanske presidenten fra den vanærte finansmannen.

USKYLDIG: President Donald Trump blir fremstilt på en særs god måte av Maxwell. Foto: Getty Images

– Aldri noe upassende

Dokumentene viser at Maxwell gjentatte ganger roste Trump og nektet for at hun hadde sett ham involvert i noen form for seksuell atferd.

– Jeg har faktisk aldri sett presidenten i noen form for massasjesammenheng, sier Maxwell ifølge opptak og transkripsjoner.

– Jeg har aldri vært vitne til at presidenten oppførte seg upassende på noen måte. Presidenten var aldri upassende med noen. De gangene jeg var sammen med ham, var han en gentleman på alle måter.

Maxwell fortalte at hun kjente til Trump og muligens møtte ham for første gang i 1990, da hennes far, avisbaronen Robert Maxwell, eide New York Daily News.

Hun sa at hun ofte hadde vært på Trumps Mar-a-Lago-eiendom i Palm Beach, Florida, noen ganger alene, men at hun ikke hadde sett Trump siden midten av 2000-tallet.

Massasjeskandale?

På spørsmål om hun noen gang hadde hørt Epstein eller noen andre si at Trump «hadde gjort noe upassende med massøser» eller andre i deres omgangskrets, svarte Maxwell:

– Aldri, under noen omstendigheter.

Maxwell ble intervjuet over to dager forrige måned av Blanche ved en domstol i Florida. Hun fikk begrenset immunitet, som gjorde at hun kunne snakke fritt uten frykt for straffeforfølgelse for noe hun sa, med unntak av i tilfelle falske forklaringer.

Samtidig begynte justisdepartementet fredag å sende dokumenter fra etterforskningen til tilsynskomitéen i Representantenes hus, som har sagt at de vil offentliggjøre materialet etter å ha fjernet opplysninger om ofrene.