Lydopptak kan gi deg sparken

Arbeidstakere som fristes til å løse arbeidsmiljøproblemer med hemmelig lydopptak av samtaler med leder kan i verste fall risikere oppsigelse for brudd på lojalitetsplikten.

Som arbeidsrettsadvokater i en arbeidstakerforening opplever vi henvendelser der medlemmet har tatt lydopptak i møter med arbeidsgiver. Det kan dreie seg om medarbeidersamtaler, oppfølgingsmøter, sykefraværsoppfølging osv.

Årsaken til at arbeidstaker har tatt lydopptak er sammensatt. Ofte føler arbeidstaker seg utrygg på arbeidsgiver og ønsker dokumentasjon for hva som faktisk blir sagt i møter med arbeidsgiver. Målet er å unngå misforståelser og for å få frem fakta når en selv er i en sårbar situasjon.

Hemmelige lydopptak kan brukes som bevis i norske rettssaker, men det er ikke alltid tillatt, og domstolen vurderer hvert enkelt tilfelle

Noen ganger kan dette være med rette, det vil si at arbeidsgiver behandler den ansatte dårlig eller urett. Andre ganger dreier det seg om at arbeidstaker føler seg utsatt fordi vedkommende får tett oppfølging for eksempel som følge av manglende prestasjoner eller høyt sykefravær.

Overordnet er vår oppfatning at lydopptak i arbeidsforhold er uheldig, fordi det handler om en grunnleggende mistillit i lojalitetsrelasjonen arbeidsgiver – arbeidstaker. Det er ofte også uklart hva man egentlig ønsker å bruke opptaket til.

Så hva må til for å ta lovlige lydopptak? Lydopptak i arbeidslivet har ikke egen regulering, derfor gjelder de alminnelige reglene i Personopplysningsloven sammen med personvernforordningen. Lydopptak kan lovlig gjøres i tilfeller der:

Det er rettslig grunnlag for lydopptak

Den som blir tatt opptak av blir informert

Det må foreligge et klart formål, og opptaket må være relevant for formålet.

Informasjonssikkerhet er ivaretatt.

Du selv deltar i samtalen

Hemmelige opptak av samtaler som du ikke er en del av, er straffbart.

Opptak av samtaler man selv er en del av kan anses som et brudd på lojalitetsplikten man har til arbeidsgiver. Brudd på regler om personvern og brudd på lojalitetsplikt kan ved gjentatt bruk være saklig grunn til oppsigelse.

Om det er i strid med lojalitetsplikten, beror på en vurdering av om lydopptaket skader arbeidsgivers interesser. Det er relevant om det gjelder personlige forhold på arbeidsplassen. Arbeidstakers interesser vurderes opp mot arbeidsgivers interesser. Vurderingen gjøres ut ifra hvor sterkt behov arbeidstaker har for å sikre seg opptak i situasjonen, opp mot hvor kritikkverdig det er å ta opptak i situasjonen.

Momenter i vurderingen er eksempelvis: arbeidstakers hensikt med opptaket, eventuell spredning av opptaket, og arbeidstakers stilling i virksomheten. Deler en avdelingsdirektør en fortrolig samtale med øverste leder på Facebook, er det grunn til å tro at det er illojalt.

Hemmelige lydopptak kan brukes som bevis i norske rettssaker, men det er ikke alltid tillatt, og domstolen vurderer hvert enkelt tilfelle. Selv om et opptak er gjort ulovlig, kan domstolen likevel vurdere å tillate det som bevis etter en konkret vurdering.

Vårt råd er at du ikke tar opp en samtale, men tar med deg en tillitsvalgt eller rådgiver dersom du føler deg utrygg i møte med arbeidsgiver. Skjulte opptak i god mening kan være illojalt. Opptaket kan rett og slett gjøre deg enda mer sårbar. Mener du allikevel at opptak er riktig for å unngå misforståelser og få frem fakta, må du be om samtykke før møtet starter. Dette for å være lojal til å forsøke å skape godt samarbeid og tillit i arbeidsforholdet.

Anniken Astrup

Advokat og fagsjef i Econa