Etter å ha blitt forlenget tre ganger ligger det tyrkiske forbudet mot shorting an til å bli fjernet 29. august, ifølge Bloomberg. Grunnen skal være å øke aksjemarkedets attraktivitet for utenlandske investorer.

Forbudet ble innført i mars for å begrense markedsuroen etter at Istanbuls ordfører Ekrem Imamoglu ble arrestert. Han var på det tidspunktet ansett som den største politiske motstanderen til president Recep Erdogan, og en reell utfordrer til presidentskapet.

Imamoglu ble dømt av en tyrkisk domstol til ett år og åtte måneders fengsel for ærekrenkelse, men arrestasjonen har vært bredt kritisert for å være politisk motivert. Andre ordførere og politikere tilhørende opposisjonspartiet CHP ble også pågrepet i løpet av noen måneder.

Fjerningen av forbudet er ventet å øke handelsvolumet og likviditeten i aksjemarkedet, samtidig som det gjør markedet mer attraktivt for utenlandske investorer, skriver Bloomberg, og viser til uttalelser fra ikke-navngitte kilder.

Dette er «shorting» Short-salg, eller shorting, går enkelt forklart ut på at en aksjonær låner bort aksjer til en annen med avtale om at aksjen skal gis tilbake på et senere tidspunkt. Aktøren som låner aksjen selger den umiddelbart, og håper på at kursen skal falle, slik at den blir billigere å kjøpe tilbake senere når aksjen skal tilbakeleveres. Risikoen er imidlertid stor, da nedsiden teoretisk sett er uendelig, da det ikke er noe tak for hvor mye en aksje kan stige. Hvis aksjen stiger kraftig, kan shorterne få behov for å dekke shorten så fort som mulig, eller at posisjonene stenges automatisk for å begrense tap. Da stiger kursen kraftig med selvforsterkende effekt, og man får en såkalt «shortskvis».

Ifølge avisen står utenlandske investorer for om lag 40 prosent av det totale eierskapet på børsen, mot et historisk gjennomsnitt på vel 60 prosent.

Beslutningen om å droppe forbudet følger avviklingen av et krisetiltak fra slutten av 2021, et innskuddsprogram som tilbød en statsgaranti mot valutafall.