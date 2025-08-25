Musks xAI saksøker Apple og OpenAI

Ifølge flere medier har xAI levert et søksmål i føderal domstol i Texas mot Apple og ChatGPT-utvikler OpenAI. Ifølge søksmålet skal de to selskapene ha konspirert for å blokkere konkurranse på markedet for kunstig intelligens.

Allerede 12. august gjorde Elon Musk det klart at han ville gå til angrep på Apple.

«Apple opptrer på en måte som gjør det umulig for andre AI-selskaper enn OpenAI å nå førsteplass i App Store, noe som er et klart brudd på konkurranseloven. xAI vil iverksette umiddelbare rettslige skritt», skrev Musk på X (tidligere Twitter).



Bakgrunnen er Apples App Store, der Musk hevder at det er umulig for andre AI-selskaper enn OpenAI å nå toppen av listene.

Apple har et partnerskap med OpenAI, etablert juni 2024, som integrerer ChatGPT i iPhone, iPad og Mac.

Apple is behaving in a manner that makes it impossible for any AI company besides OpenAI to reach #1 in the App Store, which is an unequivocal antitrust violation. xAI will take immediate legal action. — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

«Hei Apple App Store, hvorfor nekter dere å plassere X eller Grok i «Must Have»-seksjonen når X er den største nyhetsappen i verden og Grok er nummer fem blant alle apper? Driver dere med politikk?», skrev Musk i ett inlegg på mandag.

OpenAI-sjef Sam Altman svarte raskt på Musk.

«Dette er en bemerkelsesverdig påstand, særlig med tanke på det jeg har hørt om hvordan Elon manipulerer X for å gagne seg selv og sine selskaper, og skade konkurrenter og folk han ikke liker», skrev Altman på X.

Flere brukere påpekte samtidig at andre AI-apper enn ChatGPT faktisk hadde nådd toppen i App Store i løpet av året. Blant annet gikk kinesiske DeepSeek til topps i januar, mens Perplexity gjorde det samme i India i juli.