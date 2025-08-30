Byggeprosjekter uten søknadsplikt

Det er tillatt å bygge mindre tilbygg og terrasser uten å søke. Det er imidlertid enkelte regler du uansett må forholde deg til, samt at tiltaket ikke må være en urimelig ulempe for naboen.
Før du starter et byggprosjekt, må du alltid sjekke hvilke regler som gjelder i kommunen det skal bygges i. Det kan være særregulering for bygging i kommuneplaner eller reguleringsplaner, som prosjektet må tilpasses for å slippe å sende søknad. De aktuelle planene er stort sett tilgjengelige på kommunenes hjemmesider.
Det er fremdeles krav om søknad og tillatelse for byggeprosjekter, men unntaksreglene er utvidet til også å gjelde tilbygg for varig opphold og beboelse inntil 15 kvm. For terrasser er tillatt høyde fra inntil 0,5 meter over bakken, økt til inntil 1 meter, uten at tiltaket blir søknadspliktig.
Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Forskriften gir funksjonskrav, men i mange tilfeller er funksjonskravene også fortolket og gitt som ytelseskrav.
Det er nå tillatt å bygge tilbygg på inntil 15 kvm, uansett hva dette skal brukes til. Alle kan nå utvide kjøkkenet eller badet sitt, bygge et soverom til eller gjøre små tilpasninger, uten å måtte søke om det. Dette så lenge tilbygget ligger minst 4,0 meter fra nabogrensen og ikke overstiger to etasjer.
Fritak for søknadsplikt for terrasser krever at avstanden fra terrassen til nabogrensen er minst 1 meter. Terrassen skal også være forbundet med en bygning, og ikke stikke lenger ut fra fasaden enn 4 meter eller ha et overbygg.
Terrasse som ikke på noe sted er høyere enn 0,5 meter over ferdig planert terreng – ofte omtalt som platting – regnes ikke som et tiltak etter byggesaksdelen av loven. Verken avstandskrav eller begrensning på størrelsegjelder for disse. Plattingen kan bygges helt inntil nabogrensen.
Videre er det viktig å være klar over at mange mindre tiltak som utgjør en større helhet må ses samlet, og kan være søknadspliktig. Dette innebærer at kombinasjonen av flere tiltak som er unntatt søknadsplikt i noen tilfeller må vurderes som ett tiltak som det må søkes om.
Ettersom det nå kan etableres plattinger helt inn til nabogrensen, kan en bieffekt av endringene bli et økt behov for kontroll fra naboer og naborettslige virkemidler.
Naboen kan kreve tilbygg og plattinger som er unødvendig eller urimelig sjenerende, eller medfører en betydelig verdiforringelse på eiendommen fjernet. Naboene trenger altså ikke å finne seg i et nytt tilbygg som medfører store ulemper for eiendommen deres, og/eller forringer eiendommens verdi.
Selv om det ikke må sendes søknad før tiltaket, må det sendes melding til kommunen etter ferdigstillelse. Denne meldingen må sendes innen fire uker etter ferdigstillelse.
Det må gis informasjon om tiltaket og plassering, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata. Dette betyr at det må utarbeides samme type tegninger som om det skulle søkes om tiltaket, som viser plan, snitt, fasader og situasjonsplan for byggeprosjektet.
Endringene i 2021 gjør det enklere for de som ønsker å bygge mindre tiltak på egen eiendom, og endringene vil også innebære en forenkling av kommunens saksbehandling og mindre byråkrati.
For å unngå nabokrangling, anbefales det å alltid snakke med naboen før tiltaket igangsettes.
Er du usikker på om du har lov eller ikke, anbefaler vi at du kontakter kommunen for å dobbeltsjekke at du har lov til å bygge det du ønsker å bygge på eiendommen din.
Direktoratet for Byggkvalitet har utarbeidet en veileder for å hjelpe deg som ønsker å bygge – eller som vil sjekke om du kan bygge på en boligeiendom du ser på.
Jarle Edler, advokat/partner
Martine Viken, advokat
Ræder Bing advokatfirma