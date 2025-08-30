Byggeprosjekter uten søknadsplikt

Det er tillatt å bygge mindre tilbygg og terrasser uten å søke. Det er imidlertid enkelte regler du uansett må forholde deg til, samt at tiltaket ikke må være en urimelig ulempe for naboen.

Før du starter et byggprosjekt, må du alltid sjekke hvilke regler som gjelder i kommunen det skal bygges i. Det kan være særregulering for bygging i kommuneplaner eller reguleringsplaner, som prosjektet må tilpasses for å slippe å sende søknad. De aktuelle planene er stort sett tilgjengelige på kommunenes hjemmesider.

Det er fremdeles krav om søknad og tillatelse for byggeprosjekter, men unntaksreglene er utvidet til også å gjelde tilbygg for varig opphold og beboelse inntil 15 kvm. For terrasser er tillatt høyde fra inntil 0,5 meter over bakken, økt til inntil 1 meter, uten at tiltaket blir søknadspliktig.

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Forskriften gir funksjonskrav, men i mange tilfeller er funksjonskravene også fortolket og gitt som ytelseskrav.

Det er nå tillatt å bygge tilbygg på inntil 15 kvm, uansett hva dette skal brukes til. Alle kan nå utvide kjøkkenet eller badet sitt, bygge et soverom til eller gjøre små tilpasninger, uten å måtte søke om det. Dette så lenge tilbygget ligger minst 4,0 meter fra nabogrensen og ikke overstiger to etasjer.

Fritak for søknadsplikt for terrasser krever at avstanden fra terrassen til nabogrensen er minst 1 meter. Terrassen skal også være forbundet med en bygning, og ikke stikke lenger ut fra fasaden enn 4 meter eller ha et overbygg.

Terrasse som ikke på noe sted er høyere enn 0,5 meter over ferdig planert terreng – ofte omtalt som platting – regnes ikke som et tiltak etter byggesaksdelen av loven. Verken avstandskrav eller begrensning på størrelsegjelder for disse. Plattingen kan bygges helt inntil nabogrensen.

Videre er det viktig å være klar over at mange mindre tiltak som utgjør en større helhet må ses samlet, og kan være søknadspliktig. Dette innebærer at kombinasjonen av flere tiltak som er unntatt søknadsplikt i noen tilfeller må vurderes som ett tiltak som det må søkes om.

Ettersom det nå kan etableres plattinger helt inn til nabogrensen, kan en bieffekt av endringene bli et økt behov for kontroll fra naboer og naborettslige virkemidler.