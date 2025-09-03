Takeshi Niinami, styreleder og adm. direktør i den japanske bryggeri- og destillerigiganten Suntory Holdings, har gått av etter anklager om at han har kjøpt kosttilskudd som inneholdt ulovlige stoffer.

Niinami er en av Japans mest fremtredende og omtalte næringslivstoppene, skriver CNN, som omtaler han som «ansiktet på det japanske næringslivet».

Etterforskere skal nylig ha ransaket Niinamis hjem i Tokyo med mistanke om at han har mottatt produkter i posten som inneholdt marijuana-virkestoffet THC fra en bekjent i utlandet, ifølge den japanske rikskringkasteren NHK.

Jetlag

Under en pressekonferanse i Tokyo onsdag la Niinami frem nye detaljer om omstendighetene rundt etterforskningen, skriver Wall Street Journal.

Ifølge Niinami hadde han for vane å ta kosttilskudd som inneholder CBD for å takle jetlag, altså forskjøvet døgnrytme som følge av reiser over flere tidssoner.

Han understreket at tilskuddene er «100 prosent lovlige», ettersom produkter som inneholder CBD er lovlige i Japan, dog kun dersom de inneholder ekstremt små doser THC.

CBD er en kjemisk forbindelse som i motsetning til marihuana inneholder kun 0,3 prosent THC, som er virkestoffet som forårsaker rus.

Fikk uventet pakke

Han uttalte videre at en pakke med tilskudd skulle sendes til hjemmet hans fra et annet sted i Japan av broren til en bekjent i USA, men at han ikke visste noe om den planlagte leveringen. Brorens arrestasjon førte politiet til Niinami.

Den bekjente skal tidligere ha sendt ham en lignende pakke, men den ble visstnok aldri åpnet ettersom pakken kom fra en ukjent avsender som familien ikke kjente igjen.

«Jeg mener jeg er uskyldig», sa Niinami under pressekonferansen. «Likevel bør ledere vite bedre enn å skape slik uro i det japanske samfunnet. Jeg forstår hvorfor jeg måtte gå av.»

Ansiktet på japans næringsliv

Wall Street Journal skriver at Japan med det mister en «kosmopolitisk og engelsktalende toppsjef», like komfortabel med å gi råd om konkurransekraft til Japans statsminister som med å diskutere klimaendringer på internasjonale nyhetskanaler.

I motsetning til mange av sine japanske kolleger skal Niinami velvillig diskutert temaer som seksuell trakassering på arbeidsplassen og fordeler og ulemper ved å oppfordre japanere til å investere mer i aksjer.

Som svar på Trumps tollpolitikk oppfordret Niinami Japan til å søke nye markeder og ikke være for avhengig av USA.

«Tapet av ham vil være betydelig, ettersom han var en sjelden stemme som aktivt tok ordet under denne omstillingsperioden for den japanske økonomien,» sa Yasuhiro Ochiai, professor i ledelse og informasjon ved Universitetet i Shizuoka til avisen.