Åpner etterforskning av Fed-guvernør

Donald Trump har den siste tiden forsøkt å få sparket Federal Reserve-guvernør Lisa Cook over anklager om boliglånjuks, men Cook har nektet å gå av, og saksøker Trump for å ha funnet på anklagene for å fjerne henne fra styret.

Nå har det amerikanske justisdepartementet innledet en etterforskning av Cook med pålegg om å legge frem all informasjon som kan være av interesse i saken, skriver Wall Street Journal.

Boliglånssvindel

Den strafferettslige etterforskningen dreier seg om hvorvidt Cook leverte falsk informasjon i boliglånsøknader, og den innledende granskningen har vært rettet mot Cooks eiendommer i Ann Arbor, Michigan, og Atlanta.

Etterforskningen kommer i kjølvannet av to anklager fra Bill Pulte, som ble utnevnt av Trump til å lede Federal Housing Finance Agency.

Pulte har anklaget Cook for å ha gitt villedende opplysninger til banker i flere boliglånsøknader for å oppnå gunstigere lånevilkår, som lavere renter, som normalt gis til kjøpere som selv skal bo i boligen de kjøper.

Ledes av Trump-tilhenger

USA har en lov som sier at presidenten kun kan avsette Fed-guvernører hvis det foreligger en god grunn. Cooks advokater benekter at Cook har gjort begått boliglånsbedrageri.

En dommer skal nå vurdere Cooks begjæring om en hasteordre som skal hindre at hun blir fjernet fra Fed-styret mens saken pågår. Feds neste møte er satt til 16. september.

Dersom presidenten lykkes i å erstatte Cook med en av sine allierte, vil et flertall av Fed-styret bestå av Trump-utnevnte medlemmer.

Etterforskningen ledes av Ed Martin, en kjent Trump-tilhenger utpekt av Pulte, som i de første månedene av året var statsadvokat i Washington. Han måtte imidlertid forlate stillingen etter at hans nominasjon ikke oppnådde nok støtte fra republikanerne, delvis på grunn av hans tidligere støtte til tiltalte knyttet til stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Truer sentralbankens uavhengighet

«Anklagene mot Cook er ikke noe mer enn et sett utvalgte, klipp-og-lim-beskyldninger for å gi presidenten politisk dekning til å fjerne et styremedlem han er uenig med politisk,» skrev Cooks advokater på onsdag.

Trump har gjentatte ganger kritisert sentralbanksjef Jerome Powell for å ikke å sette ned rentene. Når Powells periode går ut i mai neste år er det ventet at Trump vil få større makt over sentralbanken ved å utnevne ny sjef, selv om Fed i utgangspunktet skal være helt uavhengig.

Allokeringssjef Olav Chen i Storebrand sa til Finansavisen på onsdag at Trumps innblanding i sentralbankens politikk skremmer investorer:

– Det er kjempeskummelt det vi ser tendensene til nå i rentemarkedet. Hvis du spør de fleste økonomer så vil de si at Trump leker med ilden når det gjelder Feds uavhengighet. Det at vi i det hele tatt snakker om dette er skummelt i seg selv, spør du meg.