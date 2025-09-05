To tidligere Verdane-ansatte og 16 andre: Tiltalt for grov innsidehandel

I slutten av mai ble 25 personer siktet mistenkt for innsidehandel i Pagero Group høsten 2023.

Nå to tidligere ansatte i private equity-selskapet Verdane, samt 16 andre personer, tiltalt av Ekobrottsmyndigheten, svenskenes svar på Økokrim, melder DN.

De tiltalte skal ha tjent nesten 10 millioner kroner på innsidehandelen, et beløp som nå er begjært inndratt til den svenske stat.

Blant de tiltalte er tre svensker og 15 nordmenn, og flere av de mistenkte i saken er slektninger eller nære slektninger.

– Ifølge tiltalen har to personer mottatt innsideinformasjon gjennom arbeidet sitt i et norsk venturekapitalselskap. De har deretter selv handlet gjennom stråmenn, men også spredt informasjonen til slektninger som knapt har handlet aksjer tidligere. Handelen deres har ved flere anledninger påvirket aksjekursen oppover, sier statsadvokat og etterforskningsleder i svenske Ekobrottsmyndigheten, Pontus Hamilton, i en pressemelding.

Blant bevisene er det ifølge Ekobrottsmyndigheten meldinger mellom de tiltalte der de blant annet uttrykker at det er «95 prosent sikkert» at aksjekjøpene vil «gå gjennom». Det finnes også beregninger der de tiltalte brukte den da ennå ikke offentlige budprisen per aksje.

Saken skal etter planen opp i Stockholms tingrett i slutten av januar 2026.