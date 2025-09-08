Advokattilsynet mener ulovlig praksis fortsetter hos Advokatfirmaet Danielsen, og har sendt forhåndsvarsel om å sette virksomheten under forvaltning, ifølge Advokatwatch, som var først ute med saken.

«Du forhåndsvarsles nå om at administrasjonen vil fremlegge spørsmålet om forvalteroppnevnelse for Advokattilsynets styreleder, advokat Anders Brosveet», skriver tilsynet i brevet.

«Det foreligger flere kritikkverdige forhold knyttet til driften og organiseringen av advokatforetaket, og disse utgjør et vesentlig avvik fra det som normalt forventes,» skriver tilsynet i brevet, som også Rett24 har fått innsyn i.

ENESTE MED BEVILLING: Daglig leder i Advokatfirmaet Danielsen & Co. Linnéa Tereza Karlberg. Foto: OLIVER ORSKAUG

Daglig leder Linnea Tereza Karlberg er den eneste med bevilling i firmaet, etter at Per Danielsen og sønnen Håkon M. S. Danielsen fikk sine bevillinger inndratt. Ifølge Advokattilsynet yter de to likevel fortsatt juridisk bistand, til tross for inndragelsen.

«Det er nødvendig å oppnevne en forvalter for å avverge skade eller tap for virksomhetens klienter,» skriver tilsynet.

Karlberg selv har hevdet at virksomheten «drives forsvarlig og i samsvar med de krav som stilles», ifølge Advokatwatch.

Til Rett24 sa Karlberg at de løpende jobber med kvalitetssikring av internrutiner.

– Det er min klare vurdering at virksomheten drives forsvarlig og i samsvar med de krav som stilles, sa Karlberg til nettavisen tidligere i år.

Advokattilsynet opplyser samtidig at de fortsatt mottar klager mot firmaet og Karlberg selv. I april var tallet 40 klager på den daglige lederen.

Per Danielsen har i dag tittelen «seniorutreder». Mens 55 prosent av selskapet eies av hans tidligere ektefelle Astrid Eide og Marius Eide Danielsen (30), mens daglig leder Linnea Tereza Karlberg eier resten.