Donald Trump: Dømt til å betale 833 mill.

En føderal ankedomstol har mandag avvist president Donald Trumps forsøk på å få omgjort en jurydom som påla ham å betale 83,3 millioner dollar for ærekrenkelser mot forfatteren E. Jean Carroll.

Dommen er endelig

CNBC skriver at dommen er endelig, og Trump må nå betale det fastsatte beløpet, tilsvarende 833 millioner kroner.

Carroll anklaget Trump for å ha voldtatt henne for nesten tre tiår siden i Manhattan, og juryen konkluderte med at Trump hadde fornærmet henne i en rekke uttalelser.

Dette er en viktig seier for Carroll i rettssaken, og dommen er ifølge CNBC en betydelig milepæl i saken.

Det hvite hus har så langt ikke kommentert ankedomstolens avgjørelse.

Anker til Høyesterett

Avgjørelsen kom mindre enn én uke etter at Trumps advokater signaliserte at de snart vil be Høyesterett om å omgjøre en juryavgjørelse i en separat sivilsak.

I denne saken har Carroll blitt tildelt 5 millioner dollar, tilsvarende 50 millioner kroner, etter å ha anklaget Trump for å ha fornærmet henne i uttalelser hvor han benektet anklagene om at han voldtok henne på midten av 1990-tallet i en Bergdorf Goodman-butikk på Manhattan.