Høyesterett: Lar Trump holde tilbake milliarder i bistand

Beslutningen ble tatt av høyesterettsjustitiarius John Roberts, melder Reuters.

Tidligere hadde en lavere rettsinstans beordret Trump til å utbetale bistandsmidlene, men høyesterett har nå satt denne ordren på pause.

Striden dreier seg om nesten 5 milliarder dollar, tilsvarende nesten 50 milliarder dollar. Pengene er bevilget av Kongressen, og den føderale dommeren Amir Ali konkluderte i forrige uke med at Kongressen må godkjenne stansen i utbetalingen.

Høyesteretts ordre gjelder bare midlertidig. Ifølge nyhetsbyrået AP tyder den likevel på at USAs øverste domstol vil omgjøre avgjørelsen om at Trump trolig brøt loven da bistanden ble stanset.

Presidentens omfattende bistandskutt har fått store konsekvenser i en rekke fattige land. Ifølge en studie publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet i sommer, kan kuttene forårsake 14 millioner dødsfall i løpet av de neste fem årene.