Hevder at mistenkt er pågrepet: – Jeg håper han får dødstraff

Politiet har pågrepet en mistenkt i attentatet mot Charlie Kirk, sier president Donald Trump i Fox News' morgensending.

Publisert 12. sep. | Oppdatert 12. sep.
FUNNET MISTENKT: Politiet har pågrepet en mistenkt, sier Donald Trump.  Foto: NTB
NTB
Trump sier i et intervju med Fox News at noen nær den mistenkte har angitt ham.

– De kommer til å kunngjøre det i dag, sier han ifølge nyhetsbyrået Reuters' gjengivelse av intervjuet.

Vedkommende sitter nå i arresten, ifølge Trump.

– Jeg håper han får dødsstraff, sier han og viser til at det i Utah, der drapet skjedde, er dødsstraff.

Den 31 år gamle konservative aktivisten Charlie Kirk ble skutt og drept mens han deltok på et utendørsarrangement ved Utah Valley University i Utah onsdag.

Gjerningsmannen unnslapp og politiet har i flere dager vært på en omfattende leting etter vedkommende med tilsynelatende få spor. Torsdag offentliggjorde de bilder av den mistenkte.

Drapet på Kirk, som var en nær alliert av president Donald Trump, har rystet det politiske landskapet i USA. Både republikanere og demokrater har fordømt handlingen.

