Tre av de fem tiltalte mennene står ifølge tiltalen bak et omfattende bedrageri hvor de har lurt flere tusen utenlandske personer, blant annet fra Kina, Belgia, Sverige og Nederland, til å betale inn minst 963 millioner kroner, ifølge tiltalen.
Tirsdag møter de i retten i saken som skal vare helt fram til 5. desember
De fornærmede skal ha blitt lurt til å tro at de, ved å kjøpe ulike «produktpakker» blant annet bestående av virksomhetens egne kryptovalutaer og aksjer, fikk del i investeringene og overskuddet til en omfattende og svært lønnsom næringsvirksomhet. Denne næringsvirksomheten skulle blant annet ha gjort store investeringer i et gassfelt, gruvevirksomhet og fast eiendom.
Men ifølge Økokrim ble det aldri foretatt noen investeringer av betydning. De mener også å kunne bevise at virksomheten heller ikke hadde inntjening utover medlemmenes egne innskudd.
Rømte landet
En av de to antatte hovedmennene – en 63 år gammel mann – er tidligere bedrageridømt, men da han skulle sone en dom i 2017 møtte han ikke opp. Han rømte landet og var på rømmen i snaut sju år.
Statsadvokat Joakim Ziesler Berge, som skal føre saken for påtalemyndigheten, omtaler saken som svært viktig.
– I sånne typer internasjonale bedragerier som det her, så er det ofte sånn at de fornærmede som blir lurt, befinner seg i ett land, mens de som står bak bedrageriene, befinner seg i helt andre land, forklarer Berge.
– Da er det ofte sånn at det kan bli veldig vanskelig å få straffeforfulgt dem, og da er det viktig å vise at når det da faktisk er norske borgere som står bak et bedrageri, hvor mange folk i mange andre land blir lurt, at man da viser at man faktisk får konsekvenser selv om det ikke går utover folk i Norge, sier statsadvokaten til NTB.
Uenig med Økokrim
De to antatte hovedmennene er derimot ikke enige i Økokrims syn på saken. 63-åringen som rømte landet etter forrige bedrageridom er ifølge sin forsvarer Christian Flemmen Johansen «klar og tydelig på at han ikke har gjort noe galt».
– Hvordan han vil ordlegge seg i sin forklaring kan ikke jeg forskuttere, men han vil forklare seg om sin opplevelse og hvilke tanker han har hatt. Når det er sagt er det på det rene at han er klart uenig i Økokrims oppfatning om at han skal ha hatt en ledende rolle, sier Johansen.
Forsvareren til den andre mannen Økokrim mener skal ha hatt en betydelig rolle i bedragerisaken, Thomas Klevenberg, opplyser til NTB at den tiltalte 54-åringen ikke kjenner seg igjen i tiltalen.
Hvitvasking av 700 millioner kroner
Ifølge tiltalen skal 700 millioner kroner ha blitt hvitvasket gjennom klientkontoer i et norsk advokatfirma, og videre til selskapskontoer i land i Asia. Det har komplisert arbeidet om å finne ut av hva som har skjedd med pengene.
– Saken viser at organisert kriminalitet i form av bedragerivirksomhet og hvitvasking på tvers av landegrenser vil bli etterforsket og straffeforfulgt, selv om ofrene for kriminaliteten befinner seg i andre land enn i Norge, sier Berge.
En av de andre mennene er tiltalt for medvirkning til bedrageri, men her ønsker ikke forsvarerne Rikke de Vibe og Kaja de Vibe Malling å uttale seg før rettssaken er i gang tirsdag.
De to andre er tiltalt for hvitvasking. Der sier den ene mannens forsvarer, Thomas Skjelbred, at han stiller seg uforstående til tiltalen. Det har ikke lyktes NTB å komme i kontakt med forsvareren til den siste tiltalte.