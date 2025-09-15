Tre av de fem tiltalte mennene står ifølge tiltalen bak et omfattende bedrageri hvor de har lurt flere tusen utenlandske personer, blant annet fra Kina, Belgia, Sverige og Nederland, til å betale inn minst 963 millioner kroner, ifølge tiltalen.

Tirsdag møter de i retten i saken som skal vare helt fram til 5. desember

De fornærmede skal ha blitt lurt til å tro at de, ved å kjøpe ulike «produktpakker» blant annet bestående av virksomhetens egne kryptovalutaer og aksjer, fikk del i investeringene og overskuddet til en omfattende og svært lønnsom næringsvirksomhet. Denne næringsvirksomheten skulle blant annet ha gjort store investeringer i et gassfelt, gruvevirksomhet og fast eiendom.

Men ifølge Økokrim ble det aldri foretatt noen investeringer av betydning. De mener også å kunne bevise at virksomheten heller ikke hadde inntjening utover medlemmenes egne innskudd.

AKTOR: Statsadvokat Joakim Ziesler Berge. Foto: Iván Kverme

Rømte landet

En av de to antatte hovedmennene – en 63 år gammel mann – er tidligere bedrageridømt, men da han skulle sone en dom i 2017 møtte han ikke opp. Han rømte landet og var på rømmen i snaut sju år.

Statsadvokat Joakim Ziesler Berge, som skal føre saken for påtalemyndigheten, omtaler saken som svært viktig.

– I sånne typer internasjonale bedragerier som det her, så er det ofte sånn at de fornærmede som blir lurt, befinner seg i ett land, mens de som står bak bedrageriene, befinner seg i helt andre land, forklarer Berge.