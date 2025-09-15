Ski-VM drev ulovlig betalingstjeneste

Ski-VM i Trondheim 2025 har tilbudt betalingstjenester uten nødvendig konsesjon fra Finanstilsynet. Det bekrefter tilsynet i en melding mandag.

Arrangøren har mottatt betaling fra kjøpere av lokalmat, med formål om å videreformidle pengene til selger. En slik aktivitet klassifiseres som en betalingstjeneste, og krever tillatelse.

«Det finnes flere foretak som har konsesjon til å tilby denne typen tjenester. Oversikten over disse finnes i Finanstilsynets virksomhetsregister. Et alternativ er å bruke slike aktører, fremfor å drive selv uten konsesjon,» skriver Finanstilsynet.

Tilsynet understreker at ulovlig betalingstjenester undergraver selve hensikten med konsesjonsordningen.

– Blant annet kreves det at kundenes midler sikres, slik at de ikke går tapt i en eventuell konkurs. Det stilles også krav til kompetanse og egnethet hos foretakets ledelse, styre og eiere. Videre er betalingstjenester underlagt finansavtaleloven, som sikrer forbrukerrettigheter, og hvitvaskingsloven, som skal beskytte det økonomiske systemet mot kriminell aktivitet, skriver Finanstilsynet.

Fikk tips

Det var etter en henvendelse i juni fra Foreningen Skigrasrota at Finanstilsynet ble oppmerksomme på saken og begynte med undersøkelser. Overfor Finansavisen sier Jo Gjedrem, seksjonsleder for atferdstilsyn på bank- og forsikringsområdet, at de ikke vil politianmelde saken.

– Dette kan imidlertid være en forventet reaksjon dersom Finanstilsynet blir kjent med at det tilbys betalingstjenester uten konsesjon hos andre aktører, advarer han.

Ifølge Gjedrem har tilsynet også kontaktet Norges Idrettsforbund for å nå ut med informasjon til særforbund som kan tenkes å ha lignende arrangementer.

– Finanstilsynet ser alvorlig på forholdet fordi ulovlig betalingstjenester undergraver hensynet bak konsesjonsordningen, sier seksjonslederen.

Han påpeker at regelverket er på plass for å sikre kundenes midler, slik at de ikke går tapt i en eventuell konkurs. I tillegg stilles det krav til kompetanse og egnethet hos foretakets ledelse, styre og eiere.

– Videre er betalingstjenester underlagt finansavtaleloven, som sikrer forbrukerrettigheter, og hvitvaskingsloven, som skal beskytte det økonomiske systemet og samfunnet mot kriminell aktivitet, legger han til.