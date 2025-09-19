Kenneth Kralick fikk sparken som leder for nettsalget i den franske luksusgiganten LVMHs vin- og brennevinsvirksomhet Moët Hennessy, beskyldt for tjenesteforseelse, inkludert å vise en kollega langfingeren. Nå saksøker han Moët Hennessy for 1,7 millioner euro, melder Bloomberg.

Det tilsvarer cirka 20 millioner kroner.

Kralick hevder han egentlig ble sparket for å ha avslørt sanksjonsbrytende salg til Russland. Han mener hans leder vendte seg mot ham da han varslet om et angivelig parallelt distribusjonssystem der produkter ble kanalisert til Russland via USA.

– Det var da de virkelige vanskelighetene begynte, sa Kralicks advokat Marine Le Conte i en domstol i Paris torsdag. Hun argumenterte for at Kralick ble trakassert i opptakten til oppsigelsen et år senere, blant annet ved at sjefen hans bevisst ledet møter på fransk, et språk Kralick ikke snakker.

Langfinger og Louboutin

Moët Hennessys advokat, Pascal Delignières, sier imidlertid at mistanken om den russiske salgskanalen ikke holder mål, og at Kralick ble avskjediget etter en intern etterforskning av hans adferd som leder. Denne etterforskningen skal ha blitt utløst av klager fra ansatte, ifølge Delignières.

Det er her langfingeren kommer inn, ifølge Delignières. Kralick skal ha vist fingeren til en kollega under et møte med rundt 50 ansatte og i tillegg fortalt en annen kollega at han ville kjøpe Louboutin-sko til henne dersom hun nådde målene sine. Kralick avviser å ha vist fingeren og kan ikke huske den andre hendelsen, skriver nyhetsbyrået.

En stor del av Kralicks erstatningskrav skal være knyttet til overtidsbetaling. En dom i saken er ventet i november.