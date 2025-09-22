Bokførte gull-Rolex til 420.000 kroner som «verktøy»

Den norske forretningsmannen Imran Rashid selger luksuseiendommer i Dubai – ofte med en rådyr Rolex på håndleddet. I Norge har han vært gjennom fire konkurser på fire år, og klokken gjør ham nå ingen tjenester i etterforskningen som pågår mot ham.  

Publisert 22. sep.
lead
Fra motor til luksus: Etter fire konkurser med mistanke om alvorlig økonomisk kriminalitet har forretningsmannen Imran Rashid gjenskapt seg selv som megler i Dubai.   Foto: Morsa Images/Getty Images, Skjermbilde/IR Real Estate
Fredrik Grønningsæter
