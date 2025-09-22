Kjendisinvestor: Saksøkt for millionsum

Investor Runar Vatne har blitt saksøkt av Bico Bygg og Innredning AS. Selskapet hevder Vatne ikke har betalt fullt ut for arbeid utført på en eiendom, og krever over 1,4 millioner kroner, skriver Nettavisen.

«Runar Vatne dømmes til å betale Bico Bygg og Innredning AS kr 1.412.445 inkludert mva. med tillegg av forsinkelsesrenter, samt et beløp for endringer fastsatt etter rettens skjønn med tillegg av forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer,» skriver bedriften i sitt søksmål.

Bestrider kravet

Striden dreier seg særlig om tillegg- og endringsarbeid. Bico hevder de har krav på 1.058.411,50 kroner. Vatne har på sin side kun akseptert 102.668,61 kroner. Ifølge entreprenøren har arbeidene vært nødvendige og godt dokumentert.

Vatne bestrider dette. Hans advokater argumenterer for at Bico ikke har levert tilstrekkelig dokumentasjon i form av timelister og spesifikasjoner, og mener derfor at de fleste kravene ikke kan godkjennes.

– Fakturaer for tilleggsarbeider er imidlertid oversendt uten timelister eller annen dokumentasjon for påståtte utlegg til materialer også videre. Det er derfor ikke mulig å bedømme arten og omfanget av arbeidet og materialene som er brukt, mener Vatnes advokater.

Samtidig fremsetter Vatne et motkrav på nesten to millioner kroner for det han omtaler som mangelfullt malingsarbeid.

Ikke første gang

Dette er ikke første gang Vatne får et søksmål mot seg. I juni ble selskapet hans, Vatne Art, dømt til å betale 102.498 kroner til eventfirmaet Trackday, samt 22.166 kroner i saksomkostninger.

Vatne var også i retten i februar, hvor han ble dømt til å betale 30 millioner kroner i en tvist med Solon Bolig.