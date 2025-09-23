Advokattilsynet snur: Danielsen unngår forvaltning

Advokatfirmaet Danielsen & Co slipper å bli satt under forvaltning etter at styret i Advokattilsynet mandag innvilget Steingrim Wollands søknad om reaktivering av bevillingen, melder Rett24.

AdvokatWatch omtalte saken først.

– Saken vedrørende spørsmål om oppnevning av forvalter utgikk ettersom Wolland nå er registrert som advokat i foretaket, opplyser tilsynet til Rett24.

REAKTIVERT: Steingrim Wolland er tilbake som advokat – og tar nå over styringen i Advokatfirmaet Danielsen & Co. Foto: Iván Kverme

Fikk varsel om forvaltning

Tidligere i september hadde tilsynet sendt forhåndsvarsel om forvaltning. Bakgrunnen var at daglig leder Linnéa Tereza Karlberg på det tidspunktet var den eneste med bevilling i firmaet, etter at både Per Danielsen og sønnen Håkon M. S. Danielsen hadde fått sine inndratt. Ifølge tilsynet fortsatte de likevel å yte juridisk bistand, samtidig som Karlberg risikerte å miste sin bevilling.

I varselet het det at firmaet ble drevet på en måte som avvek «vesentlig fra det som normalt forventes», og at oppnevning av en forvalter var nødvendig for å beskytte klientene.

Karlberg risikerer fortsatt å miste sin bevilling. Hun er møtt med gjentatte klager – 40 bare i april – og tilsynet mottar fortsatt nye henvendelser. Selv har hun hevdet at virksomheten drives forsvarlig og i samsvar med kravene, og at det jobbes løpende med kvalitetssikring av internrutiner.

– Det er min klare vurdering at virksomheten drives forsvarlig og i samsvar med de krav som stilles, og vi jobber løpende med kvalitetssikring av internrutiner, sa hun til Rett24 i vår.

Wolland, tidligere styreleder i Rogstad, har ikke kommentert saken overfor Rett24. Ifølge Advokattilsynets register ble hans bevilling aktivert 22. september, og han er nå prinsipal for to fullmektiger i firmaet.

Har var tidligere i Advokatfirmaet Rogstad, men forlot selskapet i 2022 etter en konflikt og rettssak mot firmaets grunnlegger, Afzzal Ghauri.

Tar over styringen

Etter å ha fått advokatbevilling reaktivert tar Wolland over som øverste leder i Advokatfirmaet Danielsen & Co, skriver Advokatbladet.

Til Finansavisen sier Karlberg at Wolland ble hentet til selskapet med en tanke om at han skulle ta over ledelsen, og legger til at det er godt å se en annen nordlending overta styringen.

I et brev til tilsynet skriver Wolland at dersom det skulle være mangelfulle rutiner eller uheldig praksis, vil han endre på dette.

«Hittil har jeg imidlertid ikke sett snev av noe av det som er anført i tilsynets brev,» skriver Wolland.

Han har reagert sterkt på at søknaden hans ble sendt til styrebehandling fremfor å bli avgjort i forenklet prosess, og har flere ganger vist til rettskrav og beskyttelse under EMK, ifølge Advokatbladet.

Advokattilsynet på sin side har pekt på en rekke kritikkverdige forhold i Danielsen-firmaet, blant annet bruk av «utredere» uten advokatbevilling, faktureringspraksis og mulig brudd på advokatlovens krav til organisering.

– Din søknad om advokatbevilling skal behandles etter loven, og det er søkeren som må godtgjøre at vilkårene er oppfylt, svarte tilsynet.