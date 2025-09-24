Mistenker kriminelt oppgjør: Tre personer innbrakt etter eksplosjon i Oslo

– Vår hovedhypotese er at dette er et kriminelt oppgjør mot andre kriminelle. Vi har ingen grunn til å tro at dette er et tilfeldig valgt sted eller noe sånt. Som innbygger i Oslo har man ikke grunn til å være ekstra bekymret nå, sa innsatsleder Brian Skotnes til pressen på stedet ved 22-tiden tirsdag kveld.

Innsatslederen fortalte da at det var snakk om en håndgranat som eksploderte. Det ble også funnet en annen håndgranat som ikke var detonert, men som politiet senere foretok en kontrollert sprenging av.

Skotnes meldte samtidig at politiet hadde pågrepet en person.

Operasjonsleder Rune Hekkelstrand sier imidlertid til NTB at vedkommende istedenfor er anholdt og innbrakt til politihuset på Grønland. Han forklarer dette med at det er en juridisk forskjell mellom å bli pågrepet og å bli innbrakt.

Varsler info

Flere medier, deriblant TV 2 og Aftenposten , sitter på opplysninger om at minst én av personene er under den kriminelle lavalderen, som er på 15 år. Personer under denne alderen kan ikke formelt pågripes.

Hekkelstrand ønsker verken å bekrefte eller avkrefte opplysningene.

– Vi har snakket med ham, men han er ikke formelt avhørt ennå, sier Hekkelstrand.

Like før halv 1 natt til onsdag meldte operasjonslederen at ytterligere to personer var innbrakt av politiet.

– Vi har hatt en stor politioperasjon i Oslo gjennom natta. Det har ført til at tre personer er innbrakt, sier han til NTB.

Hekkelstrand ønsker ikke ved 5.30-tiden å dele detaljer om hvor innbringelsene fant sted eller detaljer om personene, men varsler mer info i morgentimene.

Ingen skadet

Ingen personer ble skadet i hendelsen.

Politiet varslet om eksplosjonen i politiloggen klokken 20.43. Like etter klokken 21 meldte politiet at det fortsatt var udetonerte eksplosiver på stedet.

I et nødvarsel ble beboere i nærheten oppfordret til å holde seg unna vinduer. Rundt klokken 21.45 foretok politiet en kontrollert sprenging av den udetonerte håndgranaten.