Domstol avviser søksmål mot Hydro

Saksøkerne anklaget den norske aluminiumsgiganten for forurensning av miljøet til tusenvis av mennesker som bor nær ett av selskapets raffinerier i delstaten Pará i Brasil. Saksøker Cainquiama representerer interessene til flere tusen mennesker i Pará.

Hydro har vært til stede i regionen i 40 år, kontrollerer to brasilianske selskaper og driver ett av verdens største aluminaraffinerier.

Domstolen i Rotterdam avviste torsdag alle krav mot både Hydro og de nederlandske datterselskapene, heter det i en pressemelding fra Hydro.

Selskapet skriver at søksmålet ble avvist «både på juridisk og faktisk grunnlag».