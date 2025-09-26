– Vi kan dokumentere at vi leide inn en person til å lage en nettside, som hadde tilgang til masse arbeidsdokumenter som aldri var ment å skulle bli publisert. Det dere legger til grunn av informasjon var en startside, et arbeidsdokument. Det kommer skeivt ut dersom dere baserer dere på den siden, det har aldri vært en del av det som er den formelle storyen, sier Sæveland.