I slutten av mai ble to tidligere Verdane-ansatte siktet mistenkt for innsidehandel i Pagero Group høsten 2023.

Verdane-sjef Bjarne Lie beskriver innsidehandelsaken som «et personlig svik som jeg aldri har vært borte i», ifølge DN.

De to, som også var kjærester, er blant totalt 18 personer tiltalt for ulovlig handel i det svenske IT-selskapet Pagero. Politiet mener de hadde tilgang til innsideinformasjon etter at Verdane vurderte et oppkjøp av selskapet.

Lie fortalte i politiavhør at han stolte «100 prosent» på den mannlige ansatte, en medarbeider han selv hadde løftet frem i selskapet. Lie skal ha lånt han syv millioner kroner gjennom sitt private selskap, og frykter disse pengene kan ha gått til ulovlig aksjehandel.

Ifølge DN ble Verdane klar over saken etter å ha gått gjennom de ansattes interne Teams-meldinger. Lie fortalte at sjokket raskt ble erstattet av sinne da han innså omfanget av det han mener er et grovt tillitsbrudd.

De tiltalte nekter straffskyld.