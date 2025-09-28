En såkalt «carve-out» er en transaksjon der en virksomhet skilles ut og selges. Dette kan skje i form av datterselskap, en avdeling eller ved salg av eiendeler.

Hvilket format som velges er gjerne skattemessig drevet, men andre forhold er også viktig å avklare.

Kjøper og selger må selvfølgelig bli enige om kjøpesummen. For å kunne fastsette denne, må man ikke bare klargjøre hva som skal selges, men også utarbeide et grunnlag for verdivurdering. Slike vurderinger vil gjerne bygge på multiplikatormodeller og krever derfor en tilordning av inntekter og utgifter.

Der virksomheten har vært tett innlemmet i selgers øvrige virksomhet kan dette være krevende. Standard regnskap for det som skal selges kan da mangle – eller så reflekterer ikke historisk regnskap hva «salgsobjektet» vil gi av gevinstsom «stand alone» virksomhet.

Et tilbakevendende diskusjonstema er om synergier ved at virksomheten innlemmes i kjøpers virksomhet, skal hensyntas i prisingen. Dette er ikke et juridisk spørsmål, men vil i praksis bli en del av forhandlingene.

Når prisen er satt, kommer spørsmålet om den skal være fast eller hensynta senere utvikling. Prismekanismen «locked-box» er vanlig. Denne modellen gjør at et eventuelt positivt resultat som oppstår etter avtaletidspunktet, tilfaller kjøper Brukes denne modellen er det derfor vesentlig å avdekke om det erverdier som har blitt tattut av virksomheten før salget og se hen til hvordan inntekter og utgifter periodiseres.