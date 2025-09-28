En såkalt «carve-out» er en transaksjon der en virksomhet skilles ut og selges. Dette kan skje i form av datterselskap, en avdeling eller ved salg av eiendeler.
Hvilket format som velges er gjerne skattemessig drevet, men andre forhold er også viktig å avklare.
Kjøper og selger må selvfølgelig bli enige om kjøpesummen. For å kunne fastsette denne, må man ikke bare klargjøre hva som skal selges, men også utarbeide et grunnlag for verdivurdering. Slike vurderinger vil gjerne bygge på multiplikatormodeller og krever derfor en tilordning av inntekter og utgifter.
Der virksomheten har vært tett innlemmet i selgers øvrige virksomhet kan dette være krevende. Standard regnskap for det som skal selges kan da mangle – eller så reflekterer ikke historisk regnskap hva «salgsobjektet» vil gi av gevinstsom «stand alone» virksomhet.
Et tilbakevendende diskusjonstema er om synergier ved at virksomheten innlemmes i kjøpers virksomhet, skal hensyntas i prisingen. Dette er ikke et juridisk spørsmål, men vil i praksis bli en del av forhandlingene.
Når prisen er satt, kommer spørsmålet om den skal være fast eller hensynta senere utvikling. Prismekanismen «locked-box» er vanlig. Denne modellen gjør at et eventuelt positivt resultat som oppstår etter avtaletidspunktet, tilfaller kjøper Brukes denne modellen er det derfor vesentlig å avdekke om det erverdier som har blitt tattut av virksomheten før salget og se hen til hvordan inntekter og utgifter periodiseres.
Immaterielle verdier og rettigheter, må også håndteres i forkant av salget. Det er ikke uvanlig at slike verdier har vært delt mellom ulike deler av selgers virksomhet. Det må da avgjøres om de immaterielle verdiene skal selges eller lisensieres videre.
Et annet alternativ er at man deler på de immaterielle verdiene (eksempelvis: kjøper får rettigheter knyttet til en type bruk– selger får rettigheter til annen type bruk)
Skatt er som nevnt en viktig faktor for hvordan slike transaksjoner gjennomføres. I Norge er det mulig å gjennomføre skattefrie fisjoner og salg – men bare dersom visse vilkår er oppfylt. Skatteregler varier også mellom land. Hvis selger ikke planlegger og innretter seg, vil det derfor en carvout kunne utløse unødvendige skatte- og avgiftskrav.
Virksomhetens viktigste «eiendel» er gjerne de ansatte. Når man konstruerer en enhet («virksomhet») som skal selges, må partene huske på at detikke er den juridiske enheten eller det som i avtalen er beskrevet som virksomheten som avgjør om reglene om virksomhetsoverdragelser kommer til anvendelse.
Selger og kjøper kan ikke begrense de ansattes valgmuligheter, eller fritt definere i hvilken «virksomhet» de ansatte er tilknyttet. Carv-out transaksjoner vil også ofte utløse sideordnede arbeidsrettslige problemstillinger – som utløsning av bonus, avtaler om bindingstid, konkurranseforbud osv. Også for slike forhold kan loven og inngåtte avtaler sette grenser for hva som kan avtales mellom partene.
I forkant av gjennomføringen av transaksjonen kandet også være behov for å gjennomføre en fisjon, et eiendomssalg eller andre transaksjoner. Lovbestemte frister vil måtte hensyntas og innvirke på når transaksjonen kan gjennomføres.
Ettersom man ved carve-outtransaksjoner samtidig må håndtere mange ulike problemstillinger underlagt forskjellige regelverk, er det viktig å sette av tilstrekkelig med ressurser og tid tidlig i prosessen. De feilenesom ofte oppstår, skyldes gjerne at partene overser eller støter på utfordringer som med bedre planlegging og ressursdisponering kunne vært unngått.