Kjell Inge Røkke raser: – Søksmålet er absurd

I et ferskt aksjonærbrev tar Kjell Inge Røkke kraftig til motmæle mot Christen Sveaas og Kistefos. Det skjer bare dager før en av de største rettssakene i norsk næringsliv starter i Oslo tingrett.
– Søksmålet er absurd. Ingen har lidd økonomiske tap. Aksjonærene har mer enn doblet pengene siden Aker foreslo en løsning i oktober 2023. Nå bruker partene tre måneder i retten og over 200 millioner kroner på å behandle et grunnløst erstatningskrav, raser Røkke.
Røkke er saksøkt gjennom Aker Capital sammen med Aker-topp Frank O. Reite, styre og ledelse i Solstad Offshore og Pareto Securities.
– Beskyldninger og usannheter
I aksjonærbrevet skriver han at Kistefos har lagt en medieplan for å sverte Aker.
– Med et koordinert og konfliktorientert PR-løp i regi av Geelmuyden Kiese mangler det ikke på alvorlige påstander, beskyldninger, usannheter, spisse formuleringer, overtramp, injurier og karakteristikker. Utgangspunktet for svertekampanjen er løgnaktige påstander fra Kistefos om at de gjentatte ganger henvendte seg for å bidra til refinansieringsløsninger, men ble blankt avvist. Det gjorde de aldri.
PR-topp Margrethe Geelmuyden i Geelmuyden Kiese stiller seg uforstående til påstandene fra Røkke.
– Dette kjenner jeg meg overhodet ikke igjen i, og for øvrig uttaler vi oss ikke om kundeforhold, sier hun når Finansavisen ringer.
– PR-løpet til Kistefos i regi av Geelmuyden Kiese kan dokumenteres, og er ingen påstand, sier Atle Kigen, kommunikasjonsdirektør i Aker.
– Tåler kritikk
– Sakens kjerne handler ikke om penger og logikk. Sporene går 25 år tilbake, skriver Røkke videre i aksjonærbrevet.
Han peker på at Christen Sveaas den gang forsøkte å mobilisere til aksjonæropprør i Orkla og ga Røkke rollen som «fiende» og støttespiller for daværende Orkla-sjef Jens P. Heyerdahl.
Hovedforhandlingen starter tirsdag i neste uke, og det er satt av hele 15 uker til saken. Røkke skal selv møte i vitneboksen i Oslo tingrett.
– Vi tåler kritikk. Vi tåler uenighet. Men når kritikk blir et verktøy for å presse frem urealistiske alternativer, må vi si ifra, skriver Røkke, og legger til at hans linje har vært, og er, å svare med dokumentasjon og åpenhet.
– Vi kommenterer vanligvis ikke saker på denne måten, men når vi har en motpart som har en så aktiv kommunikasjonsstrategi, må vi ta til motmæle.
Milliardstrid om Solstad
Bakgrunnen for tvisten er refinansieringen av Solstad Offshore høsten 2023, der frontene raskt ble steile. Kistefos hevder at transaksjonene førte til en massiv verdioverføring – milliarder som havnet i lommen på Aker – mens de øvrige aksjonærene ble sittende igjen som tapere. Sveaas har omtalt refinansieringen som «en av de mest grisete transaksjonene vi har sett på Oslo Børs».
Ifølge sluttinnlegget fra Kistefos ble refinansieringen presset gjennom på Akers premisser med massiv påvirkning fra toppledelsen.
Lydopptak fra møter med Pareto skal vise at hovedeier Kjell Inge Røkke og konsernsjef Øyvind Eriksen sto bak det Kistefos omtaler som direkte og utilbørlig press.
De hevder Røkke og Eriksen truet med å kaste styret i Solstad Offshore, fjerne Pareto fra et oppdrag verdt 50 millioner kroner i honorarer, og sørge for at meglerhuset aldri mer fikk oppdrag fra Aker-systemet, én av Paretos viktigste klienter. Også opsjoner verdt over 100 millioner kroner, eid av daglig leder Lars Peder Solstad og styremedlem Ellen Solstad, skal ha vært truet med å bli nullet.
Underveis i prosessen ble Lars Peder Solstad, ifølge Kistefos, invitert til Røkkes jaktslott i Sverige, der han skal ha fått løfter om sin fremtidige rolle.
Dette er saken
Krever frifinnelse
Aker Capital mener på sin side at refinansieringen reddet Solstad fra kollaps. Aker peker samtidig på at aksjonærene har doblet verdiene sine etterpå – og at Kistefos selv har tjent flere hundre millioner kroner.
I brevet vier Røkke til at aksjonærene i Solstad Offshore som benyttet seg av retten til å kjøpe aksjer i Solstad Maritime har oppnådd en avkastning på 113 prosent siden høsten 2023, og de som valgte å selge tegningsretten i Solstad Maritime har hatt en avkastning på 141 prosent.
Til sammenligning trekker han frem at de to Christen Sveaas-dominerte selskapene Sea1 Offshore og Viking Supply Ships har hatt en avkastning på henholdsvis 39 prosent og 20 prosent de seneste to årene.
Også styret og ledelsen i Solstad Offshore, inkludert Lars Peder Solstad og styreleder Harald Espedal, krever frifinnelse for søksmålet fra Kistefos. Det samme krever Frank Ove Reite, Aker-topp og styremedlem i Solstad.
Pareto Securities, som var finansiell rådgiver, bestrider ansvar. Meglerhuset avviser at de handlet illojalt eller var under press, og fastholder at de ga forsvarlige råd.