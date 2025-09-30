Kjell Inge Røkke raser: – Søksmålet er absurd

I et ferskt aksjonærbrev tar Kjell Inge Røkke kraftig til motmæle mot Christen Sveaas og Kistefos. Det skjer bare dager før en av de største rettssakene i norsk næringsliv starter i Oslo tingrett.

– Søksmålet er absurd. Ingen har lidd økonomiske tap. Aksjonærene har mer enn doblet pengene siden Aker foreslo en løsning i oktober 2023. Nå bruker partene tre måneder i retten og over 200 millioner kroner på å behandle et grunnløst erstatningskrav, raser Røkke.

Røkke er saksøkt gjennom Aker Capital sammen med Aker-topp Frank O. Reite, styre og ledelse i Solstad Offshore og Pareto Securities.

– Beskyldninger og usannheter

I aksjonærbrevet skriver han at Kistefos har lagt en medieplan for å sverte Aker.

– Med et koordinert og konfliktorientert PR-løp i regi av Geelmuyden Kiese mangler det ikke på alvorlige påstander, beskyldninger, usannheter, spisse formuleringer, overtramp, injurier og karakteristikker. Utgangspunktet for svertekampanjen er løgnaktige påstander fra Kistefos om at de gjentatte ganger henvendte seg for å bidra til refinansieringsløsninger, men ble blankt avvist. Det gjorde de aldri.

PR-topp Margrethe Geelmuyden i Geelmuyden Kiese stiller seg uforstående til påstandene fra Røkke.

– Dette kjenner jeg meg overhodet ikke igjen i, og for øvrig uttaler vi oss ikke om kundeforhold, sier hun når Finansavisen ringer.

– PR-løpet til Kistefos i regi av Geelmuyden Kiese kan dokumenteres, og er ingen påstand, sier Atle Kigen, kommunikasjonsdirektør i Aker.

– Tåler kritikk

– Sakens kjerne handler ikke om penger og logikk. Sporene går 25 år tilbake, skriver Røkke videre i aksjonærbrevet.

Han peker på at Christen Sveaas den gang forsøkte å mobilisere til aksjonæropprør i Orkla og ga Røkke rollen som «fiende» og støttespiller for daværende Orkla-sjef Jens P. Heyerdahl.

Hovedforhandlingen starter tirsdag i neste uke, og det er satt av hele 15 uker til saken. Røkke skal selv møte i vitneboksen i Oslo tingrett.