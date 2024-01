Kjønnsbalanse handler om rekruttering

Fremtidig lønnsomhet til norske bedrifter henger på evnen til å tiltrekke seg de beste talentene. Menn og kvinner! Det kommer ikke til å bli lett.

Norsk næringsliv står på terskelen til et enormt generasjonsskifte samtidig med en kraftig tilspissning i konkurransen om talenter: Innen 2025 kommer 65 prosent av ansatte til å være millennials (født mellom 1981 og 1996) eller gen Z (født mellom 1997 og 2012). Bare i USA pensjoneres 10.000 boomers (født mellom 1946 og 1964) hver dag. Dagens ansatte ser etter helt andre ting enn tidligere generasjoner. Millennials rangerer balanse mellom arbeid og fritid høyest når de ser etter en jobb, tett fulgt av en inkluderende kultur. Lønn kommer ofte på tredje eller fjerde plass. 70 prosent av dagens jobbsøkere sier at de ønsker å jobbe for en arbeidsgiver som setter likestilling, inkludering og mangfold på agendaen. De vil aktivt velge arbeidsgivere som vektlegger mangfold – dette gjelder for både kvinner og menn.

Dagens ansatte er i tillegg mindre lojale. Ifølge Linkedin sier 41 prosent at de har vurdert å bytte jobb det seneste året. Sjansen for at en millennial slutter, er tre ganger så stor som eldre generasjoner.

For å lykkes med å skape en arbeidsplass som er attraktiv for dagens talenter, må arbeidsgiver gjøre flere endringer. Disse endringene er de samme som også gir bedre kjønnsbalanse, mer mangfold, mer inkludering og bedre likestilling. Kjønnsbalanse i selskapet er dermed ofte et indirekte mål på selskaper som er i gang med denne omstillingen.

Selskaper som ikke lykkes med å skape en inkluderende kultur, like muligheter for alle talenter, taper rett og slett kampen om talentene. De klarer heller ikke utnytte det fulle potensialet i hele ansattgruppen. Og for det store flertallet av virksomheter, vil evnen til å tiltrekke, holde på og utvikle alle talenter være direkte korrelert med bunnlinjen.

I Equality Check hjelper vi bedrifter med å gjøre mangfold og inkludering til et konkurransefortrinn ved å identifisere hvordan bedriften kan bli mer attraktiv for de beste talentene. Vårt viktigste verktøy er data og kalde fakta. Det er for mye synsing og for lite data rundt sammenhengen mellom mangfold og verdiskapning, og Trygve Hegnar skal ha honnør for å påpeke dette. Samtidig fremhever han i sin artikkel uangripelige fakta:

Kun 9 prosent av daglige ledere i norske allmennaksjeselskapene er kvinner. I de 200 største selskapene er hele 84 prosent av administrerende direktører menn. Det er neppe oppskriften på å tiltrekke seg fremtidens beste talenter – enten det er menn eller kvinner.

