Debattinnlegg: Pål Lillebø, styreleder i Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening

Fra 1. januar 2024 skal alle virksomheter med fem ansatte eller flere ha et verneombud. De ansattes vaktbikkje skal være bindeledd mellom dem og arbeidsgiveren i det forebyggende HMS-arbeidet, og påvirke og sikre medvirkning og medbestemmelse på arbeidsplassen. Tidligere var det absolutte kravet om verneombud forbeholdt virksomheter med ti eller flere ansatte.

Mange av virksomhetene som nå må ha på plass verneombud er i varehandel, verksteder, bygg og anlegg, samt helse- og sosialtjenester. Disse bransjene kjennetegnes alle av mye fysisk arbeid. Derfor er det ekstra viktig at disse nå får en representant for de ansatte som kan bidra til å passe på arbeidsmiljøet og følge opp at virksomheten arbeider i tråd med lovverket.

I virksomheter med flere enn 30 ansatte er det fra nyttår krav om å ha på plass et arbeidsmiljøutvalg

Men også for ledere i mindre selskaper vil et verneombud være et gode. Daglige ledere har ofte mer enn nok med å håndtere og sjonglere alle oppgavene som tilligger lederrollen. Når de ansatte velger sitt verneombud, vil lederne få glede av at det nå velges en medarbeider som både har som oppgave å passe på og ha dialog med vedkommende.

I en del av virksomhetene som nå skal velge ombud, er det allerede en tillitsvalgt som representant for dem overfor lederen. Verneombudet erstatter ikke dette tillitsvervet, men skal ivareta andre områder. Verneombudet er blant annet ikke representant for ansatte i lønnskonflikter eller oppsigelsessaker, men skal følge med på og melde fra om kritikkverdige arbeidsmiljøforhold i virksomheten, enten det gjelder fare for liv og helse, skader og sykdom eller diskriminering og andre psykososiale forhold.

I virksomheter med flere enn 30 ansatte er det fra nyttår krav om å ha på plass et arbeidsmiljøutvalg. I virksomheter med færre medarbeidere er verneombudet blitt tillagt en del oppgaver som utvalget håndterer. Det gjelder blant annet å vurdere opplæringsprogrammer som har betydning for arbeidsmiljøet, behandle planer som har vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, for eksempel innkjøp av maskiner, rasjonalisering og andre omorganiseringer, arbeidstidsordninger, vernetiltak, samt etablering og vedlikehold av internkontrollsystemer. De skal også gjennomgå eventuelle rapporter om sykdommer forbundet med yrkesutøvelse, arbeidsulykker og bidra til at arbeidsgiver ser på problemene og setter inn tiltak.

I en undersøkelse utført av Norstat for Bedriftshelsetjenestenes bransjeforening svarer hver fjerde medarbeider i virksomheter med mellom 11 og 30 medarbeidere at de ikke kjenner sitt verneombud. Siden det er de ansatte som velger verneombud, er det grunn til å tro at en del selskaper ikke oppfyller lovens krav. Her må ledelsen straks legge til rette for at verneombud blir valgt og får den opplæringen som kreves for å gjøre en god jobb.

Det poengteres i lovendringen at verneombudet også har ansvar for innleide arbeidstakere og selvstendige arbeidstakere som arbeider nært på virksomheten. Dette er grupper som tidligere ofte har falt mellom to stoler. I oppdateringen av loven understrekes det i tillegg at ombudets oppgaver også omfatter arbeidstakernes psykososiale miljø.

