Fremtidens arbeidsplass er et nettverk av arbeidssteder

Debattinnlegg: Daniela Milosevska Hamborg, leder for strategiarbeidet om fremtidens arbeidsplass i EY Norge, og Claus Frigård Christensen, leder for arbeidsplassopplevelse i EY Norden

Globalt ser vi tendenser til at store organisasjoner reduserer antallet kvadratmeter per ansatt. Dersom denne utviklingen fortsetter, vil det i sin ytterste konsekvens bety at den fysiske arbeidsplassen forsvinner.

Vi tror ikke at vi kommer dit. Likevel er vi overbevist om at vi kommer til å jobbe på nye måter i årene som kommer. Kanskje er fremtidenes arbeidsplass et nettverk av ulike arbeidssteder, med hvert sitt spesifikke formål?

Daniela Milosevska Hamborg. Foto: Gudim.no

Claus Frigård Christensen. Foto: EY

I en global undersøkelse, «Work Reimagined», har vi i EY kartlagt forskjellige aspekter rundt fremtidens arbeidsplass. Mer enn 17.500 ansatte og 1.850 arbeidsgivere deltok, og noen av resultatene er at AI (kunstig intelligens) tar stor plass både hos arbeidsgiver og -taker. Blant annet forventer mange at AI vil gi mer fleksibilitet.

I undersøkelsen har vi sett på sammenhengen mellom nivået på den fysiske arbeidsplassen og en rekke faktorer som (opplevd) suksess med fleksibelt arbeid, forholdet til kolleger, produktivitet, kultur og tilbakeholdenhet.

Vi har funnet en ganske klar sammenheng mellom hva respondentene svarer, og hvilke lokasjoner de jobber fra. I den ene enden av skalaen har vi lokasjoner som ligger langt fra bysentre, og hvor det ikke er investert så mye i fysisk innredning og teknologi. I den andre enden har vi sett på lokasjoner med sentral beliggenhet, hvor det er investert i innredningen og ny teknologi.

Medarbeidere som jobber fra den siste kategorien – altså hvor det er investert mest – føler seg 44 prosent mer tilknyttet kollegene og inspirert, at kulturen er blitt 43 prosent bedre siden pandemien, og at det er 50 prosent mindre sannsynlig at de vil forlate organisasjonen i løpet av de neste 12 månedene – sammenlignet med den første kategorien av lokasjoner, hvor det er investert mindre.

Vi tror at fremtidens fysiske arbeidsplass blir et nettverk av forskjellige arbeidssteder, hvor man kan komme inn til skreddersydde lokasjoner for å møte sine kunder eller kolleger. Og at man skal oppholde seg der et begrenset tidsrom, etter eget ønske

Med andre ord er det verdt å investere i dyre kvadratmeter som har en sentral beliggenhet, hvor det er investert mer i innredning, ny teknologi og «ways of working»-prinsipper.

I EY har vi i Norden etablert fire nye hovedkontorer, i fire land, de siste fire årene. Vi opplever at våre ansatte virkelig ønsker å komme inn på kontorene. Som organisasjon ønsker vi å støtte dette ønsket, og ser det som positivt at vi har rammer som fremstår attraktivt å oppholde seg i. Samtidig støtter vi opp om at medarbeidere jobber hjemmefra når de for eksempel trenger å konsentrere seg, eller det er mest praktisk for den enkelte, i samråd med vedkommendes kunder, nærmeste ledere og kolleger.