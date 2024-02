Forskning.no skriver at når Nav i Trondheim starter det planlagte prosjektet, blir det første gang noe som ligner på borgerlønn i Norge.

Går det som Nav ønsker, skal unge under 30 år uten arbeid eller skolegang, tilby en lønn på rundt 237.000 kroner i året. Men det vil fortsatt være krav til plan og tiltak. Det er trolig snakk om i overkant av 2.000 unge trøndere som skal få utbetalt en fast sum penger, uten at de må bevise annet enn at de ikke jobber eller studerer.

Det foreslåtte prosjektet i Trondheim er betimelig, mener professor Ann-Helén Bay ved OsloMet. Hun har vært prosjektleder for en oppsummering om borgerlønnsforsøk i moderne velferdsstater.

Antall unge som får innvilget uføretrygd er doblet siden starten av forrige tiår.

– Utviklingen i antall unge uføre viser at det er behov for å tenke nytt om virkemidlene for å hindre unges utenforskap, sier Bay.