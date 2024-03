– Flere har valgt å gå til permitteringer

I to år har arbeidsmarkedsbarometeret til ManpowerGroup vist rekordhøye bemanningsutsikter. Tall fra den nyeste undersøkelsen viser at oppgangen vi så etter pandemien har snudd.

ManpowerGroups ferske arbeidsmarkedsbarometer viser at 35 prosent av norske bedrifter forventer å ansette flere i løpet av neste kvartal, mens 19 prosent av de som var med i undersøkelsen forventer å nedbemanne.

Det betyr at samlet netto bemanningsutsikter for norske bedrifter er på +16 prosent, noe som er en tydelig tilbakegang på syv prosentpoeng fra forrige kvartal. Bemanningsutsiktene for kommende kvartal er dermed de laveste på to og et halvt år.

– Bedriftene har brukt to år på å ta igjen bemanningsetterslepet fra pandemien. Nå tror bedriftene at vi går inn i en periode med et svakere arbeidsmarked, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

Høyere arbeidsledighet

Tall fra Nav viser at antall arbeidsledige og permitterte allerede har begynt å nærme seg nivåene fra før pandemien.

– Flere bedrifter har allerede valgt å gå til permitteringer, sier Brath.

Arbeidsmarkedsbarometeret viser at bedrifter innen en rekke bransjer har planer om å øke antall ansatte i neste kvartal. De mest positive virksomhetene finner vi innen finans, forsikring og eiendom, hvor netto 36 prosent av bedriftene sier de skal oppbemanne.

I motsatt ende finner vi virksomheter innen telekom, medier og kommunikasjon, samt energi, olje og gass. For disse bransjene er det flere bedrifter som tror de skal nedbemanne enn oppbemanne i det kommende kvartalet.