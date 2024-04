Vestre om lederlønninger: – Det tar tid å endre systemene

– Det tar tid å endre disse systemene, sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) da han møtte i Stortingets spørretime onsdag.

Spørretimen gikk som planlagt, til tross for en mye omtalt bombetrussel mot Stortinget og stort politioppbud utenfor.

Inne i salen konfronterte SV-leder Kirsti Bergstø næringsministeren med at store statlig eide selskaper som Equinor og Telenor har gjort grep for å omgå regjeringens innstramminger i reglene for lederlønninger, slik Dagens Næringsliv har omtalt.

Fra nyttår i år må nemlig selskapene begrunne det særskilt dersom topplederne øker lønnen mer enn de øvrige ansatte. Bonusene til topplederne får heller ikke overstige 25 prosent av fastlønnen. For å omgå dette har toppledelsen i flere selskaper fått økt grunnlønn fra nyttår.

– Er slike grep i tråd med intensjonen i innstrammingene, spurte Bergstø.

Vestre ville ikke gå inn i de konkrete sakene.

– Det blir viktig å vurdere om dette har vært vellykket eller ikke når vi får oversiktene fra alle selskapene gjennom våren, sa han.

Næringsministeren lovet imidlertid å være tydelig overfor selskapene og styrene dersom det viser seg at noen av dem ikke har forholdt seg til de nye innstrammingene.

– Det er litt for tidlig å fastslå hvordan dette er blitt gjennomført i praksis. Vi må huske at det her er innarbeidede rettigheter og inngåtte gyldige avtaler, sa han.

(NTB)