Gir seg i DNB-styret

«Julie Galbo ble valgt inn i styret i 2020 og komiteen vil takke Galbo for hennes bidrag til styrearbeidet de siste fire årene», opplyser banken.

Valgkomiteen har som mål å opprettholde dagens antall aksjonærvalgte styremedlemmer, men av tidshensyn vil komiteen imidlertid benytte tiden frem mot den ordinære generalforsamlingen i 2025 til å foreslå et nytt styremedlem til erstatning for Galbo, fremgår det.

Jens Petter Olsen, Gro Bakstad, Christine Bosse og Petter-Børre Furberg ble på generalforsamlingen i 2023 valgt for en periode på inntil to år, frem til 2025. Videre innstiller valgkomiteen på at Kim Wahl gjenvelges for en periode på inntil to år, frem til 2026.

I tillegg innstiller valgkomiteen på at Olaug Svarva gjenvelges som styreleder for en periode på inntil to år, frem til 2026.

(TDN Direkt)