Arbeidslivskriminalitet skal straffes hardere

– Useriøse virksomheter skal ikke kunne tjene på å bryte loven, fordi maksbeløpet for overtredelsesgebyr er for lavt. Da må vi slå hardere ned på arbeidslivskriminalitet, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

I dag kan Arbeidstilsynet gi gebyrer på opp til 1,8 millioner kroner. Regjeringen ønsker å øke dette betydelig til 50G, som vil si nesten 6 millioner kroner med dagens sats. Alternativt skal Arbeidstilsynet kunne gi gebyr på inntil 4 prosent av virksomhetens omsetning.

– Jeg er opptatt av trygghet og rettigheter for arbeidsfolk. Arbeidslivskriminalitet kan ha store konsekvenser for arbeidstakere, folk og samfunnet. Det er viktig at den øvre rammen for overtredelsesgebyr i arbeidsmiljøloven settes så høyt at straffen reflekterer dette, sier Brenna.

Rekordmange overtredelsesgebyr

Nye tall fra Arbeidstilsynet viser at det i 2023 ble ilagt rekordmange overtredelsesgebyr.

– En økning av gebyrtaket styrker verktøyene til Arbeidstilsynet, og det kan ha en preventiv effektiv. De mest alvorlige sakene skal fortsatt følge et ordinært straffespor. Slik blir dette et solid løft for det seriøse arbeidslivet, sier Brenna.

I stil med firmaets størrelse

Mímir Kristjánsson, stortingsrepresentant for Rødt og medlem av arbeids- og sosialkomiteen, hilser forslaget velkommen.

– Vi er veldig glade for at regjeringen følger opp forslaget fra Rødt om at Arbeidstilsynet skal kunne gi langt høyre bøter enn i dag – bøtene har vært altfor puslete.

Partiet er spesielt fornøyd med at bøtene kan være på inntil 4 prosent av virksomhetens årsomsetning.

– Endelig kan nivået på beløpet stå i stil med firmaets størrelse. Det er nærmest risikofritt å begå a-krim i dag – vi tror og håper at høyere bøter vil kunne virke avskrekkende, sier han i en kommentar til NTB.

