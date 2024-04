Rekordsøkning til NHH

Ferske søkertall fra Samorda Opptak viser at økonomi og administrasjon er det nest mest populære studieområdet: 25.671 søkere har økonomi som sitt førstevalg for studier.

Til sammen har 142.416 personer søkt om studieplass i høyere utdanning via Samorda Opptak, og helsefag er det mest populære området med 32.177 søkere. Økonomi og administrasjon øker antall førstevalgssøkere med 10,2 prosent.

Rettsvitenskap har derimot en nedgang i antall førstevalgssøkere, til 9.982, ned 1,2 prosent fra i fjor.

Likevel er det rettsvitenskap i Oslo som har flest søkere på sitt program, med 2.102 søkere til 224 plasser, etterfulgt av rettsvitenskap i Bergen med 2.055 søkere til 374 plasser.

To studier på NHH

I fjor toppet Norges Handelshøyskole tabellen med 2.170 søkere til siviløkonomutdanningen. I år ser det ut som om skolene er vippet ned fra førsteplassen, men det skyldes skolen for første gang har to bachelorprogrammer, som begge er en del av siviløkonomutdanningen. I tillegg til Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA) har skolen startet Bsc Business, Economics and Data Science.

Det helt ferske programmet fikk 1.101 søkere, mens den tradisjonelle bacheloren fikk 1.729 søkere.

Til sammen fikk skolen altså i år 2830 førsteplassøkere, som konkurrerer om 500 plasser.

– Dette er svært solide søknadstall, sier rektor Øystein Thøgersen.

–Vi tilbyr meget attraktive studieprogrammer, og årets tall fra Samordna Opptak viser at vi til høsten kan ta opp et nytt kull med svært dyktige studenter, sier Thøgersen.

– Det samlede antall søkere er høyere enn noen gang, og de fordeler seg på det veletablerte og anerkjente BØA-programmet, og nå også på det internasjonale BEDS-programmet som er skreddersydd for de som ønsker en økonomiutdannelse med særlig vekt på matematikk, data-analyse, programmering og teknologi.

NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse som kom tidligere i år viste at 97 prosent av de nyutdannede fra 2023 var i jobb eller videre studier ett halvt år etter studieslutt.

93 prosent av NHH-kandidatene fikk jobb mens de fortsatt var studenter.

Gjennomsnittlig totallønn for de nyutdannede kandidatene var på 684.832 kroner, inkludert tilleggsytelser.

Stabile tall

Industriell økonomi og teknologiledelse (indøk) ved NTNU fikk 1233 søkere, mot 1245 i fjor. Da var det noen som byttet kjønn til kvinne for å komme inn på studiet, ettersom kvinner da fikk ekstrapoeng ved inntak. I år er det ikke ekstrapoeng for kvinner ved inntak på dette studiet.