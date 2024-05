Jens Ulltveit-Moe bryter med MDG

Jens Ulltveit-Moe bekrefter overfor DN at han har trukket sitt kandidatur til gjenvalg til sentralstyret i MDG.

Ulltveit-Moe stod gjenvalg av valgkomiteen, men etter et benkeforslag fra Kristoffer Robin Haug, som også er fra Akershus, valgte Ulltveit-Moe altså å trekke seg.

Haug er varamedlem i sentralstyret, men er ikke innstilt av valgkomiteen. Han vil imidlertid kjempe for en plass.

Ulltveit-Moe sier til avisen at han ikke føler seg presset ut, og at han trolig ville trukket seg uansett. Han legger til at beslutningen også har med MDGs politiske retning å gjøre.

– I Oslo går det klart til venstresiden. Etter hvert ble det litt mange ting, sier han til avisen.