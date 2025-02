NTNU-kamerater til topps

Vinneren er et maritimt teknologiselskap som utvikler og produserer kritisk infrastruktur for overføring og håndtering av LNG, ammoniakk og hydrogen, samt legger til rette for karbonfangst.

Prisen ble tatt i mot av de fire gründerne bak selskapet som møtte hverandre i studietiden på NTNU i Trondheim: CEO Morten Christophersen, CFO Miriam Wennberg, COO Magnus Eikens og CTO Stian Magnusson.

– Vi er overrasket. I denne skarpe konkurransen hadde vi ikke trodd vi skulle vinne. Men det er både stas og gøy å få denne prisen. Dette har vært en berg- og dal-bane gjennom 12 år, og har slett ikke bare vært fryd og gammen hele tiden. Vi har hatt mange utfordringer underveis og opplevd både hell og uhell, med det handler om å stå i det, sier CEO Morten Christophersen til Kapital etter å ha mottatt prisen på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo.

– Har dere vært nær ved å gi opp?

– Ja, flere ganger, men vi har backet hverandre opp underveis. Når en har vært “nede” så har de andre fått den opp igjen. Slik har vi drevet hverandre fremover. Dessuten har vi vært veldig flinke til å finne dyktige folk. De har mye av æren for at vi står her i dag.

– Blir dere rike på dette?

– Vi har bygget stein på stein og reinvestert i selskapet hele veien, forteller Christophersen og legger til at gründerne samlet er majoritetseiere i ECOnnect Energy. Selskapet ble etablert i 2012 og bygger på egenutviklede og patenterte løsninger.

Gjennombrudd med energikrise

Energikrisen som fulgte med Ukraina-krigen ble et gjennombrudd for ECOnnect Energy. Opptil 8,5 prosent av Tysklands gassimport går nå gjennom deres løsninger. I 2023 omsatte selskapet for 542 millioner kroner og fikk et årsresultat på 116 millioner.

Vinneren ble kåret av en uavhengig jury bestående av toppledere, gründere og styremedlemmer fra ulike bransjer, ledet av Zalaris-gründer Hans-Petter Mellerud. I juryens begrunnelse heter det at ECOnnect, gjennom sterk entreprenørånd og risikovilje, har sett muligheter og bygget en imponerende virksomhet. Innovasjon og bærekraft står sentralt, og virksomhetens teknologi løser betydelige utfordringer i en global bransje med direkte innvirkning på logistikk i et makroøkonomisk perspektiv. ECOnnect har dessuten posisjonert seg godt for videre vekst og verdiskapning, mener juryen.

Som nasjonal vinner skal ECOnnect Energy representere Norge i den globale finalen som avholdes i Monaco første uken i juni i år.

Ulstein hedret

I tillegg til hovedprisen ble det delt ut utmerkelser i kategoriene Scale-up, hvor Tor Inge Vasshus fra Corporater ble vinner. ESG/ bærekraftsprisen gikk til Rita, Randi og Roar Karlsen fra Brødrene Karlsen på Husøy i Senja mens æresprisen, EY Family Enterprise Award of Exellence, som kun deles ut annethvert år, gikk til søsknene Gunvor, Ingerid, Tore, Vegard og Idar Marius Ulstein fra Ulsmo AS i Ulsteinvik.