Ikke undervurder «livets harde skole»

Norge har gått glipp av en hel generasjons traumer. Jeg snakker om andre generasjons innvandrere, de som har foreldre fra et annet land, men selv er født og oppvokst i Norge. Jeg vet jeg snakker for flere tusen når jeg sier at ingen har måttet være like løsningsorienterte i oppveksten som «vi» har måttet være. Det har formet en hel generasjon å mestre kompleksitet, forhandle med private og offentlige organer, og å håndtere utfordringer langt utenfor normale barns hverdag.

Fra ung alder har mange av oss vært familiens økonomer, advokater, IT-eksperter og helsepersonell

Andre generasjons innvandrere, spesielt de med foreldre fra lav sosioøkonomisk bakgrunn, har ofte vært de første til å ta på seg en rekke roller og ansvar. Foreldrene fikk sjelden høyere utdanning, lærte seg aldri språket helt, og tok med seg en kultur fra hjemlandet som ofte stoppet utviklingen det året de forlot sitt fødeland. Dette resulterte i en unik dobbel byrde for barna: å navigere to kulturer samtidig som man ofte var den første i familien til å forstå norsk byråkrati, teknologi og samfunnsstruktur.

Fra ung alder har mange av oss vært familiens økonomer, advokater, IT-eksperter og helsepersonell, uten noen formell opplæring. Vi tolket på foreldremøter, forklarte komplekse medisinske rapporter for foreldrene på legekontoret, og balanserte regnskapet for husholdningen. Ikke fordi vi ville, men fordi vi måtte. Dette er ikke en klage, men et faktum: vi ble kastet ut i voksenlivet mens andre barn lekte.

Ta dette perspektivet inn i næringslivet. Hvem andre har en like omfattende erfaring med å ta ansvar, finne kreative løsninger og bygge bro mellom ulike perspektiver? Det å være flerspråklig, å forstå kulturelle nyanser og å kunne improvisere under press, er ferdigheter toppledere bruker år på å utvikle. For oss kom det som en del av hverdagen.

Å vokse opp med slikt ansvar er ikke uten kostnader. Mange har kjent på det vi kan kalle barndomstraumer, å være barnet som alltid måtte passe på de voksne. Dette er ikke en svakhet, men en kilde til styrke og kompetanse. Det er nettopp gjennom slike erfaringer at mange har utviklet egenskaper som utholdenhet, emosjonell intelligens og evnen til å håndtere kriser.