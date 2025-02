Seks av ti NHO-bedrifter sier de sliter med å rekruttere folk med rett kompetanse. Én av ti svarer at det gjelder «i stor grad».

Mangel på de rette ansatte fører til følgende konsekvenser for bedriftene:

* Taper kunder eller markedsandeler (38 prosent).

* Skrinlegger eller utsetter å utvide virksomheten (43 prosent).

* Redusert virksomheten (24 prosent).

– Må møte arbeidslivets behov

Kompetansemangelen går direkte ut over bedriftenes konkurranseevne, slår viseadministrerende NHO-direktør Anniken Hauglie fast.

– Derfor må vi gjøre særlig to ting: I større grad utdanne etter arbeidslivets behov og sørge for at enda flere får påfyll av kompetanse gjennom hele arbeidslivet, sier hun.

Det er bedrifter tilhørende Norsk Industri som har den høyeste andelen av udekket kompetansebehov. Deretter følger transportnæringen, byggnæringen og mediebedriftene, viser NHOs kompetansebarometer for 2024.

– Bedriftene mangler kompetanse på alle nivåer, og det er størst mangel på folk som har fagbrev. Selv om rekordmange valgte yrkesfag i fjor, er det fortsatt behov for at enda flere velger å ta fagbrev innen eksempelvis bygg og anlegg, elektro og teknologi- og industrifag, sier Hauglie.

Mange fikk ikke fylt stillingen

I fjor var det nesten 13.000 personer i manko med yrkesfag fra videregående. Nest mest etterspurt er fagskoleutdanning, der det skortet med nesten 9000 ansatte.

Også blant dem med høyere utdanning er det for få – det var knapphet på 4200 med mastergrad og 6000 med bachelorgrad.