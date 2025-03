– Mange vil jobbe etter 70 år, men blir hindret av dagens regler. Mange seniorer har verdifull erfaring og kompetanse og mer å bidra med i arbeidslivet etter fylte 70 år, sier statsråd Tonje Brenna (Ap) til Aftenposten.

I tillegg vil de fjerne adgangen til å ha lavere aldersgrense i bedrifter og kommuner.

Med dette forslaget blir det samme regler i stat, kommune og bedrifter. I dag har kommuner og bedrifter adgang til å fastsette egne interne aldersgrenser under 72 år.

I praksis har det betydd at mange bedrifter og kommuner har hatt en aldersgrense på 70 år. Samtidig sier loven at denne grensen må gjelde likt for alle. Det betyr at arbeidsgivere må si opp ansatte som vil fortsette å jobbe – selv om de både er dyktige og nødvendige for driften.