Regnskaps og revisjonsselskapet Forvis Mazars, som også tilbyr finansielle rådgivingstjenester, har merket seg at flere unge mennesker selskapet har rekruttert, sliter med sosiale ferdigheter. Det igjen fører til at noen ikke klarer å snakke med internasjonale klienter på telefon.

For å bøte på problemet, har regnskapskonsernet lansert et internt opplæringsprogram for unge nye ansatte for å styrke deres sosiale ferdigheter, skiver The Telegraph.

James Gilbey, som er adm. direktør for Forvis Mazars i Storbritannia, forteller at kursdeltagerne blant annet skal få delta på simuleringer av kundemøter og lære hvordan man fører krevende telefonsamtaler.

Telefonskrekk

Enkelte unge i selskapet må til og med lære seg å svare når telefonen ringer. Noen av dem unngår nemlig det.

De lar i stedet samtalen gå på svareren og forsøker deretter å få til en skriftlig dialog med vedkommende i andre enden over på e-post.

Kursdeltagerne vil også lære hvordan man knytter bedre kontakt med kolleger, fører samtaler som er mer effektive og med større gjennomslagskraft, hvordan man kan lese og tolke andre mennesker i et møterom bedre samt lære seg teknikker for å styrke egen selvtillit.

Det er mange årsaker til at flere yngre sliter med sosiale ferdigheter på arbeidsplassen. At de er unge i seg selv, er ikke noen grunn, og de kan mye eldre arbeidstagere ikke er like flinke til.

Digital oppvekst

Rekrutteringsekspert James O'Dowd i selskapet Patrick Morgan, sier til The Telegraph at mange av dem som nå inntar arbeidslivet for første gang, i perioder under sin utdannelse har vært isolert på grunn av pandemien som brøt ut i 2020.

Andre har vokst opp i en tid hvor man kommuniserer mer digitalt på ulike plattformer enn før, da det var mer vanlig å snakke direkte med folk, ansikt til ansikt.

I sum har dette gjort mange yngre arbeidstagere uforberedt på hva som kreves av ansatte i arbeidslivet.

Undersøkelser viser også at yngre ansatte finner det mer utfordrende å håndtere konstruktiv kritikk fra andre kolleger og ledere, enn eldre ansatte.

Fremover er det ventet at inntoget av AI på arbeidsplasser vil føre til at mange arbeidsoppgaver som typisk nyansatte blir satt til, blir faset ut og automatisert. Dermed vil også færre nyutdannede få tilbud om jobb i store internasjonale bedrifter, som ofte rekrutterer talenter mens de fortsatt studerer.

I en slik fremtid er det enda viktigere at de som kommer rett fra skolebenken lærer seg å kommunisere bedre med kolleger og klienter, og slik tilfører Forvis Mazars en merverdi utover å bli satt til å utføre rutinemessige oppgaver.