Regjeringen vil stramme inn på reglene for privatskoler

«De siste årene har det vært en stor økning i søknader om å etablere skoler på grunnlag av et humanistisk livssyn, og det har vært en økning i antallet skoler godkjent på dette grunnlaget. Flere av de nyere skolene profilerer idrett, realfag eller andre fokusområder langt tydeligere enn humanisme.», skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding, melder Utdanningsnytt.

– Vi ønsker at private skoler som søker om godkjenning som livssynsskoler, har en reell tilknytning til livssynet, og fremstår som tydelige alternativer til den offentlige skolen, sier statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap) i pressemeldingen.

Det innebærer blant annet at skolen må dele de verdiene, eller den tro, det aktuelle livssynet er tuftet på. Dette må også komme tydelig til syne i virksomheten til skolen.

– Vi ser at det er nødvendig å få inn en presisering for å sikre at livssynsgrunnlaget i privatskoleloven ikke vannes ut, sier Mjeldheim Skaar (Ap).

Regjeringens forslag til innstramming går nå ut på høring.