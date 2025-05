Geelmuyden opphøyer seg til helgen

Navnene bak tallene (NBT) “Navnene bak tallene” har vært en fast spalte i Kapital i årevis. Mange ønsker å formidle den velpleide og fordelaktige fortellingen om selskaper og seg selv. Denne spalten har et skråblikk på næringslivets aktører, og forteller de morsomme historiene som ellers sjelden blir fanget opp.

Det er omtrent to år siden Hans Geelmuyden solgte seg ut og hadde sin siste dag på jobb i selskapet han etablerte sammen med Jo Kiese helt på slutten av 1980-tallet. Til Kapital fortalte PR-veteranen at han (og neste generasjon) heretter skulle forvalte formuen på 70-80 millioner kroner etter salget av Geelmuyden Kiese gjennom investeringsselskapet Koko. I tillegg skulle han holde workshops for gründere, skrive spalter i aviser, kommentere, debattere og være journalist. Et deilig liv. Det holdt i to år.

Nå har karantenetiden utløpt og Geelmuyden startet kommunikasjonsbyrå. Igjen.

Navnet på selskapet vil noen si er i kategorien selvgodt og pompøst. “Jeg kaller selskapet mitt St. Hans, for de beste samtalene har vi rundt bålet en midtsommernatt”, lyder Geelmuydens forklaring på hjemmesiden. Der forteller han også at “hans krakk” (les hans virke) nå har fire ben å stå på: kommunikasjonsrådgivning, aktiv støtte til gründere og startups, investor og kommentator i Nettavisen. Jeg står støtt! konkluderer Geelmuyden.

En mer vanlig måte å uttrykke at man har flere roller, er å si at man har flere hatter. Og i rollen som både kommunikasjonsrådgiver og kommentator bør man som kjent vise utpreget varsomhet med hvilke hatter man til enhver tid har på seg.

Men det er sikkert vel kjent for en mann som kaller selskapet sitt opp etter årets pureste og vakreste kveld.