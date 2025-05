Åslaug Haga tar over etter Inge K. Hansen

Bedriftsforsamlingen i Troms Kraft har onsdag valgt Åslaug Haga som ny styreleder i Troms Kraft. Hun har flere års erfaring fra norsk toppolitikk, blant annet som partileder i Senterpartiet, stortingsrepresentant og statsråd for tre ulike departementer.

De siste årene har hun ledet Fornybar Norge - interesserorganisasjonen for hele fornybarnæringen.

– Troms Kraft er en sentral energiaktør i regionen og har en nøkkelrolle for at Nord-Norge skal kunne klare å gjennomføre den nødvendige energiomstillingen. Jeg er derfor glad for at Åslaug Haga – med sin lange og allsidige bakgrunn – har takket ja til å ta på seg styreledervervet i Troms Kraft, sier Kjetil Johnsen, leder i bedriftsforsamlingen.

Haga tar over etter avtroppende styreleder Inge. K. Hansen.