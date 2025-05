Hvorfor nekter Rødt å satse på arbeid til unge?

Rødt fremmet 1. mai krav til regjeringen om å få bemanningsbransjen ut av Norge, og har også i Representantforslag på Stortinget (174 S) bedt regjeringen om å forby innleie av arbeidskraft fra «virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter», altså de fleste bedrifter det er aktuelt for unge å få sin første jobb i.

Det er alarmerende, for vi trenger alle muligheter for å få unge ut i jobb.

Som Rødt tydeligvis ennå ikke har fått med seg, er faste ansettelser også hovedregelen i bemanningsbyråene

70.000 unge står nemlig utenfor både jobb og utdanning, ifølge Statistisk sentralbyrå. Arbeidsledigheten blant unge i alderen 15–24 år har gått opp to år på rad, ifølge Arbeidskraftundersøkelsen. I tillegg viser tall fra Ipsos og NHO Service og Handel at bemanningsbransjen når færre utenfor arbeidslivet enn før. Mens 40 prosent av utleide medarbeidere tidligere kom fra arbeidsledighet, er tilsvarende tall 23 prosent i år.

De unge som står utenfor arbeidslivet er en gruppe som vi faktisk må satse på.

Generasjon Z har fått et ufortjent dårlig rykte. Det florerer av fordommer og negative beskrivelser av denne gruppen. Realiteten er at de er oppvokst med teknologi, er verdiorienterte og en ressurs som er med på å forme fremtidens arbeidsliv.

Mens kunstig intelligens skaper like mengder optimisme og redsel på begge sider av bordet, både blant arbeidsgivere og de eldre arbeidstakerne, har vi en skrikende kompetansemangel – særlig innen teknologi.

Der er den yngste generasjonen raskest av alle til å ta i bruk nye løsninger.

For øvrig viser tall fra NHO at antallet midlertidige ansatte har gått opp etter at regjeringen innførte innstramminger i mulighetene for innleie i 2023, så politikken til dagens regjering kan umulig klassifiseres som vellykket om man ønsker flere i faste og trygge stillinger.

Vi ønsker å bidra til å få flere unge ut i jobb.

Det er svært alarmerende om ikke denne gruppen blir satset på.

Da MÅ ikke ideologi komme i veien.

For hvordan skal vi få til å dekke Norges kompetansebehov hvis ikke alle løsninger tas i bruk?

Mats Furulund

Adm. direktør i Academic Work