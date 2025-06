Rødt satser på faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Adm. direktør i bemanningsforetaket Academic Work, Mats Furulund, er i Finansavisen 25. mai negativ til at Rødt vil forby innleie fra bemanningsforetak. Det er kanskje ikke så rart at de som tjener penger på utleie av arbeidskraft er imot restriksjoner på utleie av arbeidskraft. Det som imidlertid er rart, er Furulunds argumentasjon. Ifølge Furulund bidrar bemanningsbransjen til å få flere unge i jobb, «dekke Norges kompetansebehov» og «satse på ungdom». Det er feil på alle punkter.

Det blir ikke flere jobber og det kommer ikke flere i jobb av at folk leies ut fra et bemanningsforetak istedenfor å bli ansatt direkte i bedriften de faktisk jobber i.

Å forsvare og utvide innleieforbudet er en soleklar valgkampsak for venstresida

Bemanningsbransjen gjør det motsatte av å dekke Norges kompetansebehov. I virkeligheten gir bemanningsbransjen mindre kompetanse og mindre produktivitet. Bedriftene investerer mindre i kompetanseutvikling hos innleide som neste måned kan jobbe for konkurrenten, enn hos de som er direkte ansatt.

Tilgang på billig arbeidskraft, som er hva bemanningsbransjen tilbyr, gjør også at bedriftene investerer mindre i teknologi og effektivisering. Hvorfor investere i utstyr når billig arbeidskraft kan gjøre jobben? På den måten sørger bemanningsbransjen for at produktiviteten går ned.

Bemanningsforetakene tar heller ikke inn lærlinger, mens Norge har et enormt behov for lærlingeplasser. Bemanningsbransjen er dermed det motsatte av «å satse på ungdom».

Det første forslaget Rødt fremmet da vi kom inn på Stortinget i 2017, var et forbud mot innleie fra bemanningsbransjen på byggeplasser i Oslo. Fagforeningene hadde dokumentert hva som skjedde. Rødt stilte forslaget. Fagbevegelsen mobiliserte. Vi fikk flere partier til å følge etter. Og etter valget ble forbudet vedtatt. Og det fungerer. Bruken av innleie stuper, og flere ansettes direkte i byggebedriftene. Det er bra for arbeidsfolk, for produksjonsbedriftene og for Norge.

Rødt vil utvide forbudet i byggebransjen til de andre store byene, og vi vil ha et generelt forbud mot innleie fra bemanningsselskaper. Det samme vil fagbevegelsen. Og det er det gode grunner til.

Innleie fra bemanningsselskaper er en låvedør for å holde seg med løsarbeidere på dårlige vilkår. Bemanningsbransjen er også eksperter på å omgå regelverket og utnytte smutthull, som å erstatte innleie med ulovlige midlertidige ansettelser, som Furulund også refererer til. I helsevesenet tjener bemanningsforetakene grovt på utleie av arbeidskraft som øker kostnadene på sykehus og sykehjem.

Fleksibilitet og produksjonstopper kan ivaretas med avtaler drevet fram av tillitsvalgte hvor seriøse produksjonsbedrifter kan leie seg imellom for å dekke behov. Vi har ikke behov for bemanningsbransjen.

Furulund mener innleieforbud er basert på ren ideologi. Det stemmer ikke. Det er basert på fakta, fornuft og arbeidsfolks interesser. Alle bør få muligheten til fast ansettelse og skikkelige kontrakter.

Høyre har lovet å gjeninnføre frislipp for midlertidighet og frislipp for bemanningsforetak dersom de kommer til makten. Det taper aller mest norsk ungdom på. Å forsvare og utvide innleieforbudet er en soleklar valgkampsak for venstresida.

Marie Sneve Martinussen

Partileder i Rødt