Når medisinen er verre enn sykdommen

Rødt vil forby innleie for å «stoppe løsarbeid». Men når et slikt forbud treffer en høykvalifisert næring som sysselsetter rundt 130.000 fast ansatte IT‑spesialister med noen av landets beste lønns‑ og arbeidsvilkår, er det åpenbart at medisinen er feil.

IT‑konsulenter er allerede fast ansatte

Så godt som alle IT‑konsulenter har fast jobb i konsulentselskapet som arbeidsgiver, med god lønn mellom oppdrag, pensjon, forsikringer og kontinuerlig kompetanseutvikling. Lønnsnivået ligger typisk 20 prosent over lønnsnivået for alle yrker. Å fremstille disse arbeidstakerne som «løsarbeidere» er rett og slett feil.

Kapasitet så vel som kompetanse

Offentlige og mange private virksomheter leier inn IT‑konsulenter fordi de ikke klarer å rekruttere nok folk. Konsulentbransjen tilbyr lønn og karriereutvikling det offentlige ofte ikke kan matche. Innleie handler derfor like mye om å skaffe nok hoder som om å hente spisskompetanse. Når nye digitale løsninger skal utvikles, trengs et stort tverrfaglig team i en kort fase – en kapasitetskul som forsvinner når systemet går i drift. Å ansette et helt prosjektteam fast ville være lite samfunnsøkonomisk. Innleie gjør det mulig å bygge slike midlertidige team raskt, slik at samfunnskritiske prosjekter kan leveres. Et totalforbud lukker denne ventilen og bremser digitaliseringen.

Regelverket passer ikke for 130.000 IT‑arbeidsplasser

Et regelverk som skulle rydde opp i noen få useriøse aktører ender med å hemme hele IT-næringen. Når 130.000 IT‑arbeidsplasser – hvorav en stor andel er konsulenter – ikke passer inn, er det regelverket som må endres, ikke bransjen.

La oss forbedre – ikke forby

IT‑konsulentbransjen støtter streng håndheving mot useriøse aktører, men løsningen er målrettede tiltak, ikke brede forbud. Myndighetene bør i stedet:

Styrke tilsynet der det faktisk forekommer sosial dumping, i stedet for å påføre næringslivet dyre begrensninger fordi man ønsker å unngå en beskjeden økning i kontrollbudsjettene. Sikre tydelige unntak for innleie av høy kompetanse og ekstra kapasitet – fordi kritisk spisskompetanse ofte trengs midlertidig, og mange virksomheter ikke får ansatt nok utviklere permanent. Gjennomføre årlige effektevalueringer av det nye regelverket – fordi et tiltak som berører 130 000 høyt kvalifiserte IT‑arbeidsplasser må justeres raskt hvis det viser seg å ha uforutsette og samfunnsøkonomisk dyre virkninger.

Konklusjonen er at innleieforbudet i dagens form rammer teknologinæringen og Norges evne til å digitalisere både offentlig sektor og næringsliv. Skal vi fremtidssikre Norge, slik Draghi‑rapporten etterlyser, trenger vi fleksibiliteten til å bruke IT‑konsulentenes kompetanse når den trengs – ikke et forbud som skyter oss i foten.

Steinar Hansen

Adm. direktør i JPro