Rødt tar feil om bemanningsbransjen

I Finansavisen 31. mai fremmer Rødt-leder Marie Sneve Martinussen flere urimelige og feilaktige påstander om bemanningsbransjen. Vi forstår at dette bunner i ideologiske standpunkter, men gjentagelser gjør dem ikke riktigere. La oss rydde opp i misforståelsene.

Bemanningsbransjens hovedoppgave er å koble mennesker som trenger arbeid med virksomheter som trenger folk – normalt for å dekke midlertidige behov. Disse er fast ansatte i bemanningsbedriften, med forutsigbar lønn og arbeidstid. Dette gir særlig unge og personer uten nettverk en inngang til arbeidslivet. Ipsos’ medarbeiderundersøkelse i 2024 viser at 79 prosent er fornøyd med å jobbe i bransjen, og 69 prosent vil anbefale det til andre.

Les også Når medisinen er verre enn sykdommen Innleieforbudet kveler digitaliseringen av Norge, hevder Steinar Hansen i konsulentselskapet JPro.

«Det blir ikke flere jobber av bemanningsbransjen»

Tvert imot. Uten bemanningsbyråer ville mange ikke fått jobb i det hele tatt. I 2024 jobbet over 60.000 personer via bemanningsbyråer, 58 prosent av dem under 34 år. Mange kom rett fra skolebenken eller arbeidsledighet, og en stor andel fikk tilbud om videre jobb. Hele 26 prosent takket nei til slike tilbud fordi de foretrekker å jobbe i bemanningsbedriften.

«Bemanningsbransjen gir lavere kompetanse og produktivitet»

Dette stemmer ikke. Bransjen kobler kompetanse med behov – også internasjonalt. Når lokal kompetanse mangler, fyller bemanningsbransjen gapet. Det øker snarere produktiviteten enn å hemme den.

«Bransjen tilbyr billig arbeidskraft som hindrer utvikling»

Dette er en grov forenkling. Norsk lovs likebehandlingsprinsipp sikrer at innleide får minst like gode vilkår som faste ansatte. Arbeidstilsynet har slått fast at bransjen i stor grad følger regelverket, og ofte tilbyr bedre betingelser. Bransjen tilbyr fleksibilitet, ikke lav lønn.

«Bransjen satser ikke på ungdom og tar ikke inn lærlinger»

Mange bemanningsbedrifter har forsøkt å bli godkjent som lærebedrifter, men er blitt avvist av myndighetene – det er et politisk valg, ikke manglende vilje. I praksis gir bransjen jobbmuligheter til tusenvis av unge og tilbyr opplæring via selskaper som Manpower og Adecco.

Les også Hvorfor nekter Rødt å satse på arbeid til unge? Norge trenger å få den unge generasjonen ut i arbeid. Da kan ikke ideologi og misforståelser stå i veien, skriver Mats Furulund i Academic Work.

«Innleie betyr løsarbeid og dårlige vilkår»

Dette stemmer ikke. De fleste i bemanningsbransjen er fast ansatte med gode vilkår. Mange er unge, nyutdannede eller eldre som ønsker fleksibilitet. For dem er erfaring, utvikling og valgfrihet sentralt. Undersøkelser viser også økende andel ansatte over 55 år, som ønsker å jobbe fleksibelt før pensjon.

«Bransjen utnytter smutthull i regelverket»

Dette bildet stemmer ikke. Arbeidstilsynet fører jevnlig tilsyn, og deres egne rapporter viser at bemanningsbransjen er blant dem med færrest reaksjoner. Det finnes useriøse aktører, som i alle bransjer, men det er galt å stemple en hel næring basert på unntak. De seriøse aktørene følger tariffavtaler, krav til likebehandling og streng regulering.

Martinussen gir altså et svartmalt og feilaktig bilde av en viktig bransje. Bemanningsbransjen spiller en avgjørende rolle i arbeidslivet og hjelper folk inn i jobb, gir fleksibilitet for virksomheter og dekker behov for kompetanse. Vi bør heller diskutere hvordan bransjen kan brukes enda bedre – til inkludering, utvikling og verdiskaping.

Even Hagelien

Bransjedirektør i NHO Service og Handel