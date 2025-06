Fakta må veie tyngre enn myter og løgn

I sitt innlegg i Finansavisen 30. mai angriper Rødt-leder Marie Sneve Martinussen igjen bemanningsbransjen uten å ha satt seg godt nok inn i hvilken funksjon vi har. I 2024 jobbet over 60.000 mennesker i vår bransje, enten hele året eller deler av det.

Vi bidro til å dekke kortsiktige bemanningsbehov ved sykdom, fant vikarer for folk i permisjon, sikret bemanning i de travleste periodene og kom inn med kompetanse i utviklingsperioder i både private og offentlige virksomheter. Blant dem var både sykehjem, barnehager, offentlige institusjoner og energibransjen – for å nevne noen.

For noen var det ønsket om fleksibilitet i egen arbeidshverdag som gjorde at de valgte å være ansatt i et bemanningsbyrå. For andre var det en mulighet til å komme seg inn i arbeidslivet, få en ny start eller skaffe seg erfaring fra ulike stillinger og virksomheter på kortere tid enn en tradisjonell ansettelse vanligvis gir.

Ansatte gjennom bemanningsbransjen har lovmessig krav på nøyaktig den samme lønnen som de ville hatt om de var fast ansatt i innleiebedriften

Martinussen hevder at det vi tilbyr, er billig arbeidskraft. Det er ikke billig arbeidskraft vi formidler. Ansatte gjennom bemanningsbransjen har lovmessig krav på nøyaktig den samme lønnen som de ville hatt om de var fast ansatt i innleiebedriften. At virksomheter likevel velger å leie inn via oss eller et annet bemanningsbyrå, er som regel fordi et midlertidig behov som må løses. Det kan være sesongsvingninger eller en produksjonstopp.



De færreste virksomheter, enten i offentlig eller privat sektor, har råd til å holde folk i beredskap i tilfelle det er behov for dem. Det er ofte mer kostnadseffektivt å bruke vikarer, selv om de har samme lønnsnivå som fast ansatte kolleger.

Når Martinussen påstår at innleie fra bemanningsselskaper er en låvedør for å holde seg med løsarbeidere på dårlige vilkår, vitner det om både forutinntatthet og manglende kunnskap – noe vi heldigvis sjelden ser fra partiledere i Norge. Jeg minner om at de som jobber for bemanningsselskaper, er fast ansatt hos oss.

Det er heller ikke riktig at virksomheter som bruker bemanningsselskaper investerer mindre i teknologi og effektivisering. Snarere tvert imot. Ved å bruke vikarer ved behov frigjøres midler som virksomhetene kan bruke på teknologisk utvikling og effektiv drift. Slik styrker de både konkurransekraften og sitt samfunnsbidrag.