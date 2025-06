Rødt beviser at de ikke forstår

Bemanningsforetak er tvert imot hva Rødt-leder Marie Sneve Martinussen holder fast på som en viktig del av et moderne og fleksibelt arbeidsmarked. Det er feil å hevde at bemanningsbransjen ikke skaper jobber. Vi gir arbeid til folk som ellers ville stått uten jobb – enten de er studenter, nyutdannede, i et karriereskifte eller ønsker fleksibilitet.

Mange får sin første jobb gjennom bemanningsforetak, og en betydelig andel går videre fra faste stilling i bemanningsbyrået med de rettigheter og forpliktelser det innebærer – til fast stilling i kundebedriften de har vært innleid til.

Jeg registrerer nok en gang at Rødt ikke forstår dette.

Når det gjelder den store alarmklokken de prøver å igangsette om at Norge går mot et løsarbeidersamfunn, så kan det også være verdt å minne om at bemanningsbransjen står for knapt 1 prosent av sysselsettingen.

Riktignok tar ikke bemanningsforetak inn lærlinger på tradisjonelt vis, men de gir unge verdifull arbeidserfaring og en fot innenfor arbeidslivet. Mange selskaper i bransjen har ungdom som hovedmålgruppe, og tilbyr både karriereveiledning, kurs og videreutvikling.

Å dømme en hel bransje basert på enkelteksempler på regelbrudd er både urimelig og lite konstruktivt

Bemanningsforetak investerer i opplæring og utvikling – særlig innen IT, helse og tekniske fag. Academic Work har for eksempel egne programmer for å utvikle de som er tidlig i karrieren, men også de som ønsker et karriereskifte – noe som blir mer og mer relevant i tiden vi står i.

Påstanden om at bemanningsbransjen senker produktiviteten er ikke dokumentert. Tvert imot kan riktig bruk av innleie bidra til å dekke midlertidige behov raskt og effektivt, og dermed styrke produktiviteten. Innleie brukes typisk ved høyt sykefravær, permisjoner, prosjekter eller sesongtopper – ikke som et alternativ til investering i teknologi, slik Rødt hevder.

Bedrifter investerer i teknologi basert på forretningsstrategi, ikke på grunn av tilgang til arbeidskraft.

De fleste bemanningsforetak følger regelverket og er medlemmer av NHO Service og Handel, som stiller strenge krav til etikk og seriøsitet. Å dømme en hel bransje basert på enkelteksempler på regelbrudd er både urimelig og lite konstruktivt.

Rødts forslag er ideologisk motivert og bygger på en forenklet virkelighetsforståelse. Et totalforbud mot innleie vil ramme både arbeidstakere og arbeidsgivere.

Et fleksibelt arbeidsmarked er nødvendig for å møte svingninger i etterspørsel og sikre konkurransekraft – særlig i en globalisert økonomi.

La oss diskutere bemanningsbransjen på et saklig grunnlag, ikke ideologiske forenklinger.

Mats Furulund

Adm. direktør i Academic Work