Arbeiderpartiet konkurslegger arbeidslivet

Nylig gikk bemanningsselskapet Backup Personell, med base i Lier, konkurs etter nesten 30 år i drift. Årsaken? Et meningsløst og ideologisk forbud mot midlertidig innleie av arbeidskraft, innført av Støre-regjeringen. Over natten ble livsgrunnlaget for en hel bransje fjernet. Mange mistet jobben. Og flere vil følge etter.

Backup Personell har i en årrekke hjulpet hundrevis av mennesker inn i jobb – mange av dem gjennom nettopp midlertidige ansettelser. Nå må de legge ned sin virksomhet, som har vært utelukkende positivt for samfunnet, på grunn av regjeringens dusteforbud.

Regjeringen hevder at forbudet styrker det seriøse arbeidslivet og gir «flere faste jobber». Men de glemmer at mange faktisk trenger midlertidige ansettelser for å få innpass i arbeidslivet. Midlertidige jobber er ikke noe negativt – det er en inngang for unge, nyutdannede, arbeidsledige og folk med hull i CV-en. Når man fjerner denne muligheten, rammer det nettopp dem som står svakest fra før av.

Arbeidsgivere må fortsatt forholde seg til sesonger, prosjektarbeid og varierende oppdrag. Å tvinge alle inn i faste ansettelser uansett situasjon er ikke realistisk – det er politikk for en drømmeverden. I virkeligheten betyr det færre jobber, færre muligheter og større risiko.

Dette viser hva som skjer når Arbeiderpartiet og LO får diktere politikken. De ignorerer virkeligheten og ofrer arbeidsplasser for sine ideologiske kjepphester. Til og med ESA, EØS-avtalens tilsynsorgan, mener regjeringen bryter reglene. Likevel nekter de å lytte.

Bemanningsselskaper som Backup Personell har i årevis vært en bro til faste jobber for tusenvis. Nå er den broen revet ned av Støre-regjeringen.

Fremskrittspartiet vil ha et fleksibelt arbeidsliv, der folk får muligheter – ikke forbud. Vi vil ikke rive broen som får folk i arbeid. Det trengs et regjeringsskifte. For hver dag Ap får sitte ved makten, mister vi bedrifter, jobber og innbyggernes levebrød. Vi må huske at det ikke er staten som skaper arbeidsplassene – det er næringslivet.

Theodor Vik Thorkildsen

Fylkesleder i Buskerud FpU